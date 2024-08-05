Temmuz Enflasyon Verileri Açıklandı: Altın ve Dolar Piyasasında Dalgalanma Devam Ediyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini yayımladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 61,78 artarken, aylık bazda ise yüzde 3,23 yükseldi. Bu veriler piyasalarda önemli bir etki yarattı.

Döviz ve Altın Piyasasında Son Durum:

Dolar, 33,28 TL'den başladığı günde kısa sürede 33,35 TL seviyesine yükseldi. Euro ise 36,39 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor; gram altın 2.619,12 TL, çeyrek altın ise 4.325,02 TL’den satılıyor.

İslam Memiş’ten Kritik Tahminler:

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya üzerinden dikkat çeken tahminlerde bulundu. Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında düşüşlerin sürebileceğini belirterek, gümüşün daha fazla değer kaybedebileceğine dikkat çekti. Memiş, "Gümüş bedava, altın ucuz. Biraz daha aşağı çekebilirler. Bu haftanın alım fırsatlarını değerlendirin" dedi.

Memiş’in analizleri, yatırımcıların stratejilerini etkileyebilir. Piyasalardaki bu hareketlilik ve uzman tahminleri, yatırımcıların kararlarında belirleyici olabilir.