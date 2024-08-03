Temmuz Ayı Enflasyon Verileri Kritik Eşik: Beklentiler ve Tahminler

Temmuz ayının enflasyon verileri, memurlar ve emeklilerin 2024 yılına alacakları zam oranlarını doğrudan etkileyebilir. Bu veriler, piyasa ve ekonomistler tarafından büyük bir merakla beklenirken, aylık enflasyon artışının yüksek olması, yıllık TÜFE'nin ise düşüş eğiliminde olması öngörülüyor.

Anket Sonuçları ve Tahminler

Reuters’ın anketine göre, Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %3,45 artış gösterebilirken, yıllık enflasyon oranının %62,1 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Yıl sonu için enflasyon beklentisi ise %42,2 olarak öngörülüyor. AA Finans’ın anketinde ise Temmuz ayında TÜFE’nin %3,51 artacağı tahmin edilirken, yıllık enflasyon oranının %62,23 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %42,20 olarak belirtilmiş.

Merkez Bankası ve Piyasa Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Temmuz ayında vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların aylık enflasyona yaklaşık 1,5 puan katkı sağlayacağını ifade ederek, verinin beklentilerin üzerinde çıkabileceğini belirtti. TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinde Temmuz için TÜFE beklentisi %2,77 seviyesindeyken, bu beklentiler yukarı yönlü olarak revize edildi. Ocak ve Şubat 2024’te TÜFE sırasıyla %6,7 ve %4,53 artış göstermişti.

Açıklanma Tarihi ve Beklenen Sebepler

Haziran ayında aylık artış %2’nin altına düşerken, yıllık enflasyon %71,60 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini 5 Ağustos saat 10.00’da açıklayacak. Beklenen enflasyon artışının başlıca sebepleri arasında alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki vergi güncellemeleri ile akaryakıt ve enerji kalemlerindeki artışlar bulunuyor.