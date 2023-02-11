Temel gıdalarda rekor zam! Kasaplar bile et fiyatlarına isyan ediyor!

Kahramanmaraş merkezli 2 depremden sonra 10 il yıkıcı etkilere maruz kaldı. Vatandaşlar hala yaralarını saramadı ve bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin maddi ve manevi hasarlarının daha üzerinden hiç zaman geçmiyorken vicdansızlar fahiş zamlara başladı. Fırsatçılar son olarak kırmızı et fiyatlarına birden bire büyük zam yaptı. İşte ayrıntılar...



Son yapılan kırmızı et zammı 40 TL oldu ve 1.5 ayda toplamda 300 TL’ye varan zam bekleniyor. Kasaplar konuyla ilgili uyarırken onlar da isyan ediyor.



Türkiye, son zamanların en büyük felaketiyle karşı karşıya geldi. Aynı gün içinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşandı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremde binlerce vatandaş hayatını kaybetti ve hala kayıplarla yaralıların sayısı artıyor. Vicdansızların bunu fırsat bilerek et fiyatlarına bir gecede 40 TL zam yaptı. Zamların ardından devam edecek artışların 1.5 ay kadar sürede 300 TL’yi bulacağı söyleniyor.



Temel gıda zamları rekor kırıyor



Türkiye iyice zor günlere girerken fırsatçılar umursamaz şekilde vatandaşların daha da zora girmesine sebep olacak şekilde temel gıda ürünlerine fahiş zamlar getiriyor. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen yaptığı açıklamalarda maliyetlerde hiçbir artış olmamasına rağmen et fiyatlarının kilosunu 130 TL olan etin 170 olduğunu söyledi.



Ömür Şen zamların devam edeceğini belirterek 170 TL olan etin kilosunun yeni zamlarla birlikte 260 TL’ye varacağı düşünülüyor.



300 TL’yi geçecek



Ete gelen zamların sebebini anlayamadıklarını belirten Başkan Ömür Şen şunları ifade etti:



“15 gündür Samsun’da Karkas ete aralıklı olarak zam yapılıyor. 130 TL’den aldığımız karkas etinin 5’er 5’er arttığını görüyoruz. Zamlardan sonra kilosu 170 TL oldu. Masrafları ekleyerek baktığımız ve kemikleri çıkarttığımız zaman kuşbaşı kilosu 260 TL oluyor. Kıymanın kilosu 250 TL’den satmak mecburiyetinde kalacağız. Kıyma 170 TL, et 180 TL’ydi bundan 15 gün öncesinde. Zor zamanlarda herkes yardım peşindeyken, besiciler için hiçbir maliyet artmamışken neden karkas etine zam yaptılar hiç anlamıyoruz. Herkesin enerjisini yardımlaşmaya ayırdığı bu zamanlarda yetkilileri ete yapılan zammın sebebini araştırmaya ve sorumluları hakkında gereken işlemi yapmaya davet ediyorum. Biz ve tüm esnaf depremde mağdur olanlara yardım ulaştırmak için süreyle yarışıyorken üreticiler fırsat düşkünlüğü yapıyor diye düşünüyorum. Bu zamlar böyle giderse Ramazan ayında 300 TL’ye varacak. Bir an önce müdahale edilmeli.”