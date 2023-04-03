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Teklif onaylandı! EYT, SSK, Bağ-kur, emekli sandığı toplu ödeme! 18.500 TL’nin hesaplara yatacağı tarih

Teklif onaylandı! EYT, SSK, Bağ-kur, emekli sandığı toplu ödeme! 18.500 TL’nin hesaplara yatacağı o tarih... İşte tüm detaylar...

Teklif onaylandı! EYT, SSK, Bağ-kur, emekli sandığı toplu ödeme! 18.500 TL’nin hesaplara yatacağı tarih

Emekliler için gerçekleştirilen en az maaşın 2 bin TL zamlanması ile beraber 7 bin 500 TL olmasından sonra yapılacak ödemelerin detayları merak ediliyor. Ramazan ayında emekli ikramiyesi de dahil olmak üzere bazı ödemeler gerçekleşecek. SSK, emekli sandığı, Bağ-kur ve EYT’liye yapılacak tüm ödemeler netleşti. İşte Nisan ayında emeklilere yatırılacak olan ödemelerin tüm detayları... 


Memur ve emekliler için yapılacak olan Nisan ayı ödemelerine dair araştırmalar devam ediyor. Emekli maaşına gelen ara zamla birlikte ve bayram ikramiyelerinin 900 TL zamlanarak 2.000 TL olmasıyla heyecan arttı. Peki, emekli Nisan ödemeleri neler? EYT Nisan ayında ne kadar ödeme alacak? SSK, Bağ-kur, emekli sandığı Nisan 2023 ödemeleri ne kadar?  


TEKLİF KABUL EDİLDİ 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamadan sonra en az emekli maaşının 2 bin TL artarak 7 bin 500 TL olmasına yönelik teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onay aldı. 


En az emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasına yönelik teklifin kabul edilmesine ek olarak GSS (Genel Sağlık Sigortası) ve Sosyal Sigortalara dair gerçekleştirilen değişiklikle birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda yapılan 1.100 TL ikramiye ödemesinin de 2.000 TL’ye arttırılmasına, iki bayram için toplamda 4 bin TL emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi yapılmasına karar verildi.  


7.500 TL AYLIĞI KİMLER ALACAK? 


Emekliye en az verilen maaş ödemesinin 7 bin 500 TL olması yönündeki karar aynı şekilde malullük, yaşlılık, ölüm aylığından faydalanan kişiler için de geçerli olacaktır.  


2023 EMEKLİ ZAMLI MAAŞ NE ZAMAN YATACAK? 


SGK tarafından normal dönemlerde yapılan emeklilik başvuruları maksimum 2 haftada sonuçlanmaktadır. Ancak EYT’nin onaylanmasının ardından çok yoğun bir müracaat yaşandığı için ödemelerin sarkması gibi bir durum söz konusu gözüküyor. Bununla ilgili SGK çalışanlarına ek mesai için ödemeler gerçekleştirileceği de duyurulmuştu.

 
1 Nisan’dan başlayarak yapılacak ödemelerin en kısa zamanda bu aydan itibaren yatmaya başlayacağı biliniyor. Ödemelerin geç yatması halinde de herhangi bir hak kaybı yaşatılmayacağı belirtildi.  


EN AZ MAAŞ ALACAK EMEKLİ 18.500 TL ALACAK 


Emeklilerin zamlı maaşları üstüne eklenecek olan bayram ikramiyesi ve bunlara ek olarak bankalardan gelecek olan promosyon ile birlikte emekli olan vatandaşlar en az 18.500 TL’ye kadar toplu ödemeden faydalanmış olacaklar. 

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