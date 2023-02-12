Tek tek başvuru yapmanıza gerek yok! Tüm ödemeleri bir kerede alabilirsiniz!

Enflasyonun yüksek olması nedeniyle her sektörde gelen kallavi zamlar vatandaşı bir hayli sarsmış durumda. Böyle zamanlarda yapılan destek ödemeleri ise vatandaşı biraz olsun rahatlatır nitelikte. Vatandaşlara sağlanan destek ödemeleri için yapılan ayrı ayrı başvurular ise zor olabiliyor. Tek tek başvuru yapmadan tüm ödemeleri alabilmek mümkün. İşte ayrıntılar...



Devlet destekleri her geçen gün artıyor, yeni problem ise vatandaşların devlet desteklerini tek tek takip edip farklı başvurular yapması gerektiği. Ancak devlet desteği formları arttıkça vatandaşlar hangisine ne zaman başvurulacağını, hangisinin ödeme tarihinin ne zaman olacağını hatırlayamaz duruma geldi.



Tüm ödemeleri tek seferde alın



Vatandaşları yoran prosedürler ve takipler devlet destekleri ile uğraşmaktan da soğutuyor. Duruma dair tespitte bulunan devlet yeni bir çalışma girişiminde bulundu. Aynı mahiyete sahip ödemelerin tek formda olacağı ve iki ödemenin aynı zamanda yapılacağını açıkladı.



Muhtaçlık ve yaşlı aylığı birleştiriliyor



Devlet her ödeme için hazırladığı bu çalışmada ilk olarak yaşlı aylıkları ve muhtaçlık aylığını birleştirdi. 65 yaşını geçmiş kişiler ile emeklilik aylığı olmayanların aldığı yaşlılık aylığı ile birlikte engelli vatandaşların da aldığı ödemeler yapılıyor. Bunlardan birisini almayan vatandaşlara ise muhtaçlık aylığı veriliyor. Bu iki aylığın tek formda birleştirmesi ilk adım olarak kararlaştırıldı.