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Tek tek banka dolaşmaya gerek kalmadı! O banka 200.000 TL ödemede uygun fırsatlar sunuyor! 3 ay ertelemede var

Tek tek banka dolaşarak hangi kredi daha uygun uğraşmanıza gerek yok. O banka 200.000 TL krediyi uygun fırsatlarla ödüyor! Üstelik 3 ay ertelemeli olarak ödemeye başlayabiliyorsunuz! İşte 200.000 TL kredi detayları...

Tek tek banka dolaşmaya gerek kalmadı! O banka 200.000 TL ödemede uygun fırsatlar sunuyor! 3 ay ertelemede var

TEB, müşterilerine özel kampanyasında büyük bir adım atarak 200 bin TL kredi verecek. TEB ihtiyaç kredisi kapsamında yaptığı kampanyada 12 ay vadeli çok uygun faizler sağlıyor. Yeni açıklamasıyla birlikte vatandaşların banka banka dolaşarak uygun faizli kredi aramasına gerek bırakmadı. TEB bankası kampanyası ile 5 bin TL geri ödeme seçeneğiyle 200.000 TL kredi alabilmek mümkün. Peki, TEB ihtiyaç kredisi detayları neler? TEB ihtiyaç kredisi koşulları neler? 


TEB ihtiyaç kredisi detayları 


TEB 2023 yılının suskun olan bir bankasıyken şimdi vatandaşlara yeni kredi kampanyasını duyurdu. TEB bireysel kredi kampanyası çerçevesinde nakit kredi vererek geri ödemelerde büyük kolaylıklar sağlıyor. Banka müşterisi olmayan kişilerin de T.C. kimlikleriyle şubeye giderek başvuru yaparak alabileceği 200.000 TL ihtiyaç kredisine 18 yaşını dolduran herkes başvurabilmektedir. Bu yüksek limitler ile tüm borçları kapatabilir ya da ihtiyacınız olan her şeyi yapabilir, evinizi dahi yenileyebilirsiniz. Peki, TEB ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

 
TEB ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? 


TEB üzerinden bireysel kredi kullanacak olan kişilere 1.64 faizle kredi verilmektedir. Acil nakit ihtiyacı olan kişilere TEB kredi notuna bakarak duruma göre 50.000 TL’ye, 100.000 TL’ye ya da 200.000 TL’ye varan krediler vermektedir. Ayrıca müşterilere özel olarak 12, 24, 36 ay vade imkanı da sağlamaktadır. Tüm bunların yanı sıra bir de ilk taksiti 3 ay öteleyerek geri ödemelere başlayabilirsiniz. 


TEB kredi başvurusu nasıl yapılır? 


TEB banka şubelerine giderek müşteri değilseniz müşteri olabilir ve kredi başvurunuzu şubeden de yapabilirsiniz. Ayrıca T.C. kimlik numarasını 4466 numarasına mesaj atarak size ne kadar kredi çıkacağını öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra TEB ATM’lerinden, www.teb.com.tr internet adresinden, müşteri hizmetlerini arayarak ve Cepte Teb uygulamasından başvurularınızı gerçekleştirebilmektesiniz. 

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