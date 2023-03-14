Tek tek açıklandı! Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, TEB, ING, Denizbank kredi faiz oranlarında deprem

Bankalar, EYT'nin çıkması ile birlikte bir yandan banka promosyonlarını güncellerken bir yandan da borçlanma yapacak olan vatandaşlara EYT kredisi veriyor. Peş peşe açıklamaya Ben bankalar, kredi faiz oranlarını da indirdi. Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, TEB, ING, Denizbank EYT kredisi kampanyası başladı. Düşük faizli kredi kullanarak borçlanma yapmak isteyenler bu bankaların faiz oranlarına mutlaka baksın. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Hangi bankalar EYT kredisi veriyor? İşte düşük faizli kredi veren bankalar…

EYT yasası sonrası bankalardan da peş peşe Kredi hamleleri gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde düşük faizli kredi arayışı artarken EYT yasasının çıkması ile birlikte askerlik ve doğum borçlanması yapmak isteyenler de banka kredisi kullanmak üzere yola düştü. Bankaların peş peşe düşük faizli kredi açıklamaları geldi. Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, TEB, ING, Denizbank Hepsi vatandaşa düşük faizli kredi fırsatı sunuyor. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar faizli kredi sunuyor?

EYT KREDİSİ KAMPANYALARI BAŞLADI

Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaş uzun süredir verdikleri mücadeleyi Nihayet kazandı. EYT yaş şartı olmadan meclisten geçti. Ancak EYT'de kademeli prim olması nedeniyle birçok vatandaş Prim gün sayısını tamamlamak amacıyla askerlik ve doğum borçlanması yapıyor. Asgari ücrete yapılan zamla artan askerlik ve doğum borçlanması için kredi kullanmak isteyenlerin sayısı arttıkça bankalardan yeni kampanyalarda geliyor. Bankalar son olarak EYT kredisi başlattı. Düşük faizli EYT kredisi veren bankalar belli oldu.

HANGİ BANKALAR EYT KREDİSİ VERİYOR?

Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması yaparak emekli olmak isteyen vatandaşlar hangi bankalar EYT kredisi veriyor sorusuna yanıt arıyor. Şu anda tüm bankalarda EYT kredisi imkanı bulunuyor. Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, TEB, ING, Denizbank EYT kredisinde en düşük faiz oranlarını sunan bankalar oluyor. Ancak net olarak en düşük faizli kredi veren banka hangisi sorusunun yanıtını merak ediyorsanız Akbank olduğunu söyleyebiliriz.

Son dönemlerde kredi faiz oranlarında büyük bir indirime giden Akbank, EYT'liler için de en uygun faiz oranlarını sunuyor. Akbank'ta EYT kredisi 1.78'den başlayan faiz oranları ile sağlanıyor. Türkiye İş Bankası ise 1.84 faiz oranı ile EYT kredisi veriyor. DenizBank'ın EYT kredisi faiz oranı 1.48'den başlıyor. Yine Garanti Bankası da 1.69'dan başlayan faiz oranları ile EYT kredisi verirken Yapı Kredi Bankası'nın EYT kredisi faiz oranları 2.09'dan başlıyor.

Bankaların EYT kredisi faiz oranlarının belirlenmesinde kredi notuna ve vade sayısına bakılıyor. Düşük faizli kredi almak isterseniz bir bankanın şubesine giderek müşteri temsilcilerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.​​​​​​​