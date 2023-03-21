Tek seferlik 200 TL ödeme herkese verilecek! Başvurular Mayıs sonuna kadar devam etse bile acele eden alıyor!

2023 yılıyla birlikte bankalar müşterileri kendilerine çekmek için çeşitli kampanyalar oluşturmaktadır. Bankalardan birisi ise vatandaşlara 200 TL hediye açıklamasında bulundu. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek olan 200 TL kampanyasından herkes faydalanabilir. İşte 200 TL hediye detayları...



Türkiye’nin bankalarından Kuveyt Türk Bankası, yaptığı açıklamada müşterilerin 200 TL hediye duyurusunda bulundu. Açıklama detayında ise bunun tek bir şartı olduğunu onun da “Görüntülü görüşme ile müşteri olmak” olduğunu belirtti. Bu şekilde Kuveyt Türk Bankası müşterisi olan vatandaşlar için 200 TL hediye edilecek.



Kuveyt Türk kampanya başvurusu



Kuveyt Türk Mobil ile 31 Mayıs 2023 tarihine kadar görüntülü görüşme ile müşteri olan vatandaşlar için 200 TL Sağlam Nakit kart harcamasına verilecek. Harcama yapan müşterilere 200 TL geri iade edilmiş olacak ve tam anlamıyla Kuveyt Türk müşterisi olacaklar.



Kampanyayı 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle başlatan Kuveyt Türk Bankası, görüntülü görüşme ile bireysel müşterisi olanlara 200 TL hediye edecek. Bu şart ile yapacağı 200 TL ödemeyi Kuveyt Türk Mobil’den gerçekleştiren müşteriler artık bir Kuveyt Türk’lü olarak yapacakları alışverişler için kullanabilecek.



Kuveyt Türk kampanya şartları



Kuveyt Türk Bankası’nın 200 TL Sağlam Nakit kart harcaması ile kazandırma kampanyası dahilinde yapılacak olan alışverişlerde müşterilere 200 TL banka tarafından geri dönmüş olacak. Yani kampanyadan faydalanacak vatandaşlar müşteri olduktan bir gün sonra yaptıkları harcama ile kazanacaklar.



Belirtmek gerekiyor ki bu kampanya kapsamında dijital cüzdan ile yapılan harcamalar dahil değildir. Ek olarak kampanya 30 bin kişi ile sınırlı olduğu için hızlı olan kampanya katılımı sağlayabilmektedir.