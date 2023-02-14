GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Tek sefere mahsus verilecek! Emeklinin nakit sıkıntısını giderecek ödeme resmen açıklandı

Emekli vatandaşa nakit destek duyurusu yapıldı. Tek sefere mahsus ödenecek. Başvuru şartı var. Sakın başvuru süresini kaçırmayın.

Tek sefere mahsus verilecek! Emeklinin nakit sıkıntısını giderecek ödeme resmen açıklandı

Nakit sıkıntısı çeken emekli vatandaşlara devlet yardımı ile uzatıyor. Maddi anlamda zorlanan ve ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken emekliler başvuru yapmaları halinde yardım alabiliyor. Salgının başından bu yana tüm vatandaşlara sosyal destek ödemeleri ile yardımcı olan devlet bu defa emekliler için yeni bir yardım paketi hazırladı.

Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan girişimler sonrasında devletin emekliye sosyal yardım ödemesi için harekete geçtiği öğrenildi. Yapılan çalışmalara göre emekliye verilecek destek ödemesinin tek sefere mahsus olacağı öğrenildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle Şu an için paketin ayrıntıları tam olarak açıklanmadı. Ancak depremin yaraları sarıldıktan sonra devlet emekliye de önemli müjde verecek.

MART AYINDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Koronavirüs pandemisi sonrasında başlayan ekonomik krizle birlikte emekli vatandaşlarda zor günler geçiriyor. Bu durumda her vatandaşa sağlanacak sosyal yardım ödemeleri hayati önem taşıyor. Milyonlarca vatandaş aile Bakanlığının sağladığı sosyal destek ödemelerinden faydalanıyor ancak emekliler gelire sahip oldukları için herhangi bir ödeme alamıyor. Türkiye Emekliler Derneği bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'ya önemli başvurularda bulundu.

Milyonlarca emekli vatandaşa tazminat ödenmesi için yapılan bu başvurularda yavaş yavaş sona geliniyor. Düzenleme için devletin çalışmaları başladı. Ancak bu sırada meydana gelen Kahramanmaraş depremi çalışmalarda aksaklık yarattı. Emekli olan kişiler Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte tek sefere mahsus karşılıksız ödeme alma şansına sahip olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE TAZMİNAT HAKKI GELECEK

Diğer yandan SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Normal şartlarda sadece memur emeklisi tazminat alabiliyordu. Ancak bu konuda daha Türkiye Emekliler Derneği'nin önemli bir talebi bulunuyor. Tazminat hakkının SSK ve BAĞ-KUR emeklisine de verilmesi için dilekçe yazıldı. Konunun gelecek günlerde kabine toplantısında değerlendirileceği ve buna göre bir sonuca varılacağı öğrenildi.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye müjde verildi! SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine ATM'den 3 maaş peşin ödeme verilecek Emekliye müjde verildi! SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine ATM'den 3 maaş peşin ödeme verilecek
Emekliye ek ödemeler başladı! SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi karşılıksız 7.500 TL + 1000 TL ek ödeme alıyor Emekliye ek ödemeler başladı! SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi karşılıksız 7.500 TL + 1000 TL ek ödeme alıyor
Gece yarısı duyuruldu! 3 bankadan emekliye nefes aldıracak ödeme yapılacak, maaşın 10 katına kadar alabilirsiniz Gece yarısı duyuruldu! 3 bankadan emekliye nefes aldıracak ödeme yapılacak, maaşın 10 katına kadar alabilirsiniz
PTT'den aylık 1250 TL nakit yardım! 18 yaş üstü kişiler e-Devlet'ten başvuru yaparak alabiliyor PTT'den aylık 1250 TL nakit yardım! 18 yaş üstü kişiler e-Devlet'ten başvuru yaparak alabiliyor
4 L Ayçiçek yağı fiyatı son kez düştü! O market rafları boşaltıyor, Ayçiçek yağı indiriminde son günler 4 L Ayçiçek yağı fiyatı son kez düştü! O market rafları boşaltıyor, Ayçiçek yağı indiriminde son günler
Öğrencilere sevindiren ödeme! Başvuru yapan PTT üzerinden 3500 TL'den 8.500 TL'ye kadar öğrenci yardımı alacak Öğrencilere sevindiren ödeme! Başvuru yapan PTT üzerinden 3500 TL'den 8.500 TL'ye kadar öğrenci yardımı alacak
SON HABERLER
Bakanlıktan net açıklama geldi! 700, 810, 1150 TL ödemeler karşılıksız yapılacak! Bakanlıktan net açıklama geldi! 700, 810, 1150 TL ödemeler karşılıksız yapılacak!
Bakan Yanık açıkladı! Şartları tutanlara 4.336 TL ödeme! Bakan Yanık açıkladı! Şartları tutanlara 4.336 TL ödeme!
Öğrencilere devlet ödemesi! Her öğrenci için 1.610 TL ödeme yapılacak Öğrencilere devlet ödemesi! Her öğrenci için 1.610 TL ödeme yapılacak
Halkbank’tan büyük karar! Halkbank 6 ay erteleme ve büyük kampanyayı açıkladı! Halkbank’tan büyük karar! Halkbank 6 ay erteleme ve büyük kampanyayı açıkladı!
PTT'den doğalgaz desteği hakkında önemli duyuru! TC kimlik kartı ve faturayla hemen gidin 2500 TL yardım parası verilecek PTT'den doğalgaz desteği hakkında önemli duyuru! TC kimlik kartı ve faturayla hemen gidin 2500 TL yardım parası verilecek
PTT 22.000 TL ödüyor! Sadece T.C. kimlik gerekiyor! Herkes başvurabilir! PTT 22.000 TL ödüyor! Sadece T.C. kimlik gerekiyor! Herkes başvurabilir!
Halkbank’tan görülmemiş kampanya! Düşük faizle emeklilere kredi imkanı! 5.000, 10.000, 50.000 TL kredi! Halkbank’tan görülmemiş kampanya! Düşük faizle emeklilere kredi imkanı! 5.000, 10.000, 50.000 TL kredi!
Tek sefere mahsus verilecek! Emeklinin nakit sıkıntısını giderecek ödeme resmen açıklandı Tek sefere mahsus verilecek! Emeklinin nakit sıkıntısını giderecek ödeme resmen açıklandı