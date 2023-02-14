Tek sefere mahsus verilecek! Emeklinin nakit sıkıntısını giderecek ödeme resmen açıklandı

Nakit sıkıntısı çeken emekli vatandaşlara devlet yardımı ile uzatıyor. Maddi anlamda zorlanan ve ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken emekliler başvuru yapmaları halinde yardım alabiliyor. Salgının başından bu yana tüm vatandaşlara sosyal destek ödemeleri ile yardımcı olan devlet bu defa emekliler için yeni bir yardım paketi hazırladı.

Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan girişimler sonrasında devletin emekliye sosyal yardım ödemesi için harekete geçtiği öğrenildi. Yapılan çalışmalara göre emekliye verilecek destek ödemesinin tek sefere mahsus olacağı öğrenildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle Şu an için paketin ayrıntıları tam olarak açıklanmadı. Ancak depremin yaraları sarıldıktan sonra devlet emekliye de önemli müjde verecek.

MART AYINDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Koronavirüs pandemisi sonrasında başlayan ekonomik krizle birlikte emekli vatandaşlarda zor günler geçiriyor. Bu durumda her vatandaşa sağlanacak sosyal yardım ödemeleri hayati önem taşıyor. Milyonlarca vatandaş aile Bakanlığının sağladığı sosyal destek ödemelerinden faydalanıyor ancak emekliler gelire sahip oldukları için herhangi bir ödeme alamıyor. Türkiye Emekliler Derneği bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'ya önemli başvurularda bulundu.

Milyonlarca emekli vatandaşa tazminat ödenmesi için yapılan bu başvurularda yavaş yavaş sona geliniyor. Düzenleme için devletin çalışmaları başladı. Ancak bu sırada meydana gelen Kahramanmaraş depremi çalışmalarda aksaklık yarattı. Emekli olan kişiler Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte tek sefere mahsus karşılıksız ödeme alma şansına sahip olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE TAZMİNAT HAKKI GELECEK

Diğer yandan SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Normal şartlarda sadece memur emeklisi tazminat alabiliyordu. Ancak bu konuda daha Türkiye Emekliler Derneği'nin önemli bir talebi bulunuyor. Tazminat hakkının SSK ve BAĞ-KUR emeklisine de verilmesi için dilekçe yazıldı. Konunun gelecek günlerde kabine toplantısında değerlendirileceği ve buna göre bir sonuca varılacağı öğrenildi.