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Tek seferde 7500 TL devlet yardımı! Bakan bu sabah Twitter'den açıkladı, bu kişiler alabiliyor

Devlet ihtiyaç sahiplerine ödeme için onay verdi. Aile Bakanı Twitter'dan bu sabah duyurdu. Bu kişilere 7500 TL nakit para yardımı yapılacak.

Tek seferde 7500 TL devlet yardımı! Bakan bu sabah Twitter'den açıkladı, bu kişiler alabiliyor

Devlet yardımları peş peşe devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara devletten tek seferlik 7500 TL nakit yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı PTT'den ödeme yapacak. Bu kişiler başvuru yapmaları halinde yardım alabilecek nokta TC kimlik kartı ile başvurular kabul ediliyor. 7500 TL kış yardımı için detaylar haberimizde…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılı sosyal yardımlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere başvuru şartı ile her ay düzenli sosyal yardım verildiği gibi aynı zamanda tek sefere mahsus ödemelerde veriliyor. Bakanlık bu defa dar gelirli olan vatandaşlar için PTT'den 7500 TL Ödeme yapacak. Kış desteği almak için başvuru şartları belli oldu. Aile Bakanlığı kış yardımı başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde…

PTT'DEN 7500 TL NAKİT YARDIM

PTT'den ödenen sosyal yardımlara bir Yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere kış desteği ödemesi verilecek. Mart nisan mayıs ayları için verilecek olan bu destek tek sefere mahsus olarak hesaplara yatacak. 7500 TL nakdi yardım için başvuru işlemleri başladı. Başvurusunu yapanlar ödemeyi PTT'den kimlik kartları ile birlikte alabilecek.

E-DEVLET'TEN HIZLI BAŞVURU

7.500 TL kış desteği için başvuru işlemlerinizi e-devlet üzerinden Hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre T.C kimlik no ve şifre ile giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurmak yeterli olacak. 7500 TL kış desteği doğalgaz yardımı olarak verilecek. Nakit para yardımı almak isteyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden de başvuru yapabileceği öğrenildi. Süreçte Oldukça hızlı ilerleyecek ve 10 gün sonunda başvuru sonucunuz tarafınıza bildirilecek.

KİMLER KIŞ YARDIMI ALABİLİR?

PTT kış yardımı için başvuru şartları da açıklandı. Aile Bakanlığı, hane içinde kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olan Dar gelirli ve ihtiyaç sahipleri için bu yardımı veriyor. Kış yardımı alabilmek için başvuru formunu e-Devlet'ten doldurmak gerekiyor.

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