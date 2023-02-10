Tek şartla 1.420 TL nakit yardım ödenecek! 18 yaşından büyük herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2023 yılı sosyal yardımları zamlı olarak hesaplara geçiyor. Devlet karşılıksız ve geri ödemesiz olarak 18 yaşından büyük herkese PTT aracılığı ile nakit destek sağlıyor. Bu defa 1400 TL yardım için başvurular açıldı. Devlet yardımı programı kapsamında ödeme hesaplara anında geçiyor. Başvuru şartları ve detaylar da bakanlıktan ilan edildi. İşte karşılıksız devlet yardımı başvuru şartları…

Milyonlarca kişi her ay düzenli olarak aile Bakanlığı'nın sağladığı sosyal yardım ödemelerinden faydalanmaya devam ediyor. Devlet genç, yaşlı fark etmeden başvuru yapan herkese binlerce liralık destek veriyor. Devletin sağladığı sosyal destek ödemeleri niteliklerinize göre farklılık gösterebiliyor. Yaşlılara, engellilere, bakıma muhtaç kişilere, öğrencilere, ev hanımlarına sağlanan birçok farklı destek ödemesi var. Aile Bakanlığı yardımları için başvurular iki şekilde yapılıyor. e-Devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuru yaparak ödeme almaya başlayabilirsiniz. Devlet yardımı başvuru şartları ve merak edilen her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

AİLE DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI AÇIKLANDI

Aile Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayından itibaren yeni bir sosyal yardım programı başlattı. Haziran ayına kadar devam edecek olan bu program kapsamında 12 ay süreyle birlikte vatandaşlara sosyal destek ödemesi verilecek. Aile Destek programı kampanyasında başvuru yapanlar devletten 850 ila 1400 TL arasında değişen destek ödemesi alabilecek. Programa başvurular hala kabul ediliyor. Şubat ayı ödemeleri için geri sayım başlarken başvuru yapmayanlar hemen başvuru formunu doldurabilir.

15 ŞUBAT'TA ÖDEME ALABİLİRSİNİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın PTT aracılığı ile açtığı ödeme imkanı devam ediyor. Başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilir Ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Online ve hızlı başvuru için e-devlet daha kolay bir yöntem gibi görünüyor. Ama kesin başvuru sonucu için ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına gidebilirsiniz. Hemen başvuru yapanlar ilk ödemelerini 15 Şubat tarihinde alabilecek.

AYLIK ÖDEME HESAPLARA GEÇİYOR

Aile Bakanlığı Aile Destek programı yardımı kapsamında ödemeler aylık olarak hesaplara geçiyor. 12 aylık toplam ödeme 7800 ile 15.000 TL arasında değişirken gelir durumuna göre aylık verilen Ödeme ise 850 ila 1250 TL arasında oluyor. Türkiye Aile Destek programı ödemeleri PTT aracılığıyla yapılıyor. Hak sahibi kişilerin ödeme gününde PTT şubelerine TC kimlik kartı ile gitmeleri gerekiyor. Ya da PTT'de hesabınız bulunuyorsa ATM’lerden de ödeme alabilirsiniz.