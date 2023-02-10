GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Tek şartla 1.420 TL nakit yardım ödenecek! 18 yaşından büyük herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı

Aile Bakanlığı, 18 yaşından büyüklere PTT aracılığı ile yardım verecek. 1400 TL nakit destek ödemesi için başvurular e-Devlet'ten kabul ediliyor. Karşılıksız yardım parası için şartlar haberimizde…

Tek şartla 1.420 TL nakit yardım ödenecek! 18 yaşından büyük herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı

Tek şartla 1.420 TL nakit yardım ödenecek! 18 yaşından büyük herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2023 yılı sosyal yardımları zamlı olarak hesaplara geçiyor. Devlet karşılıksız ve geri ödemesiz olarak 18 yaşından büyük herkese PTT aracılığı ile nakit destek sağlıyor. Bu defa 1400 TL yardım için başvurular açıldı. Devlet yardımı programı kapsamında ödeme hesaplara anında geçiyor. Başvuru şartları ve detaylar da bakanlıktan ilan edildi. İşte karşılıksız devlet yardımı başvuru şartları…

Milyonlarca kişi her ay düzenli olarak aile Bakanlığı'nın sağladığı sosyal yardım ödemelerinden faydalanmaya devam ediyor. Devlet genç, yaşlı fark etmeden başvuru yapan herkese binlerce liralık destek veriyor. Devletin sağladığı sosyal destek ödemeleri niteliklerinize göre farklılık gösterebiliyor. Yaşlılara, engellilere, bakıma muhtaç kişilere, öğrencilere, ev hanımlarına sağlanan birçok farklı destek ödemesi var. Aile Bakanlığı yardımları için başvurular iki şekilde yapılıyor. e-Devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuru yaparak ödeme almaya başlayabilirsiniz. Devlet yardımı başvuru şartları ve merak edilen her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

AİLE DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI AÇIKLANDI

Aile Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayından itibaren yeni bir sosyal yardım programı başlattı. Haziran ayına kadar devam edecek olan bu program kapsamında 12 ay süreyle birlikte vatandaşlara sosyal destek ödemesi verilecek. Aile Destek programı kampanyasında başvuru yapanlar devletten 850 ila 1400 TL arasında değişen destek ödemesi alabilecek. Programa başvurular hala kabul ediliyor. Şubat ayı ödemeleri için geri sayım başlarken başvuru yapmayanlar hemen başvuru formunu doldurabilir.

15 ŞUBAT'TA ÖDEME ALABİLİRSİNİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın PTT aracılığı ile açtığı ödeme imkanı devam ediyor. Başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilir Ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Online ve hızlı başvuru için e-devlet daha kolay bir yöntem gibi görünüyor. Ama kesin başvuru sonucu için ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına gidebilirsiniz. Hemen başvuru yapanlar ilk ödemelerini 15 Şubat tarihinde alabilecek.

AYLIK ÖDEME HESAPLARA GEÇİYOR

Aile Bakanlığı Aile Destek programı yardımı kapsamında ödemeler aylık olarak hesaplara geçiyor. 12 aylık toplam ödeme 7800 ile 15.000 TL arasında değişirken gelir durumuna göre aylık verilen Ödeme ise 850 ila 1250 TL arasında oluyor. Türkiye Aile Destek programı ödemeleri PTT aracılığıyla yapılıyor. Hak sahibi kişilerin ödeme gününde PTT şubelerine TC kimlik kartı ile gitmeleri gerekiyor. Ya da PTT'de hesabınız bulunuyorsa ATM’lerden de ödeme alabilirsiniz.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ve sonunda netleşti! Milyonlarca emekli bekliyordu, 1500 TL intibak zammı az önce kesinleşti! Bu kişiler Mart ayında alacak Ve sonunda netleşti! Milyonlarca emekli bekliyordu, 1500 TL intibak zammı az önce kesinleşti! Bu kişiler Mart ayında alacak
Başvuru ekranı açıldı! Aile Bakanlığı ile PTT az önce açıkladı 2.392 TL- 3 bin 708 TL arası sosyal yardım şartsız verilecek Başvuru ekranı açıldı! Aile Bakanlığı ile PTT az önce açıkladı 2.392 TL- 3 bin 708 TL arası sosyal yardım şartsız verilecek
5 L ayçiçek yağında peş peşe indirim çılgınlığı başladı! A101, ŞOK, BİM ve Migros sıvı yağ indirimi çok büyük kaçıran karalar bağlar 5 L ayçiçek yağında peş peşe indirim çılgınlığı başladı! A101, ŞOK, BİM ve Migros sıvı yağ indirimi çok büyük kaçıran karalar bağlar
Tarım Kredi Kooperatifleri çıldırdı! Zeytinyağı, nohut, çay... Dev indirim marketlere akın ettirdi! Tarım Kredi Kooperatifleri çıldırdı! Zeytinyağı, nohut, çay... Dev indirim marketlere akın ettirdi!
14 Şubat salı büyük BİM indirimi! Temizlik ürünlerine stoklamalık indirim geliyor! 14 Şubat salı büyük BİM indirimi! Temizlik ürünlerine stoklamalık indirim geliyor!
Garanti Bankası’ndan büyük kampanya! Borçlarını kapatmak isteyen herkes hemen başvursun Garanti Bankası’ndan büyük kampanya! Borçlarını kapatmak isteyen herkes hemen başvursun
SON HABERLER
Asgari ücretlilere 8000 TL karşılıksız ödeme! 30 gün içinde başvuru yapmak gerekiyor, süreyi kaçıran alamıyor Asgari ücretlilere 8000 TL karşılıksız ödeme! 30 gün içinde başvuru yapmak gerekiyor, süreyi kaçıran alamıyor
10.560 TL ödeme hesaplara geçiyor! Banka hesaplarınızı kontrol edin! 10.560 TL ödeme hesaplara geçiyor! Banka hesaplarınızı kontrol edin!
Ev hanımlarına 14-15 Şubat'ta karşılıksız ödeme yatacak! Bu şartı taşıyanlar tam 30 bin TL alıyor Ev hanımlarına 14-15 Şubat'ta karşılıksız ödeme yatacak! Bu şartı taşıyanlar tam 30 bin TL alıyor
Nakit ihtiyacı olan 18 yaş üzerine Akbank keseyi açtı! Koşulsuz 70.000 TL ödemeye başvurun Nakit ihtiyacı olan 18 yaş üzerine Akbank keseyi açtı! Koşulsuz 70.000 TL ödemeye başvurun
TBMM’den açıklama! Emekli maaşlarına Şubat ayında ek ödeme! TBMM’den açıklama! Emekli maaşlarına Şubat ayında ek ödeme!
Kapış kapış gidiyor! O market dev tuvalet kağıdı indirimini duyurdu 32'li fiyatı ağızları açık bıraktı Kapış kapış gidiyor! O market dev tuvalet kağıdı indirimini duyurdu 32'li fiyatı ağızları açık bıraktı
A101 büyük indirim fırsatları! 10 TL üzeri alışverişle evinizin temel ihtiyaçları geliyor! A101 büyük indirim fırsatları! 10 TL üzeri alışverişle evinizin temel ihtiyaçları geliyor!
Bu şartı taşıyanlara ödeme! Süresinde başvuru yapanlara 4.125 TL nakit yardım anında ödenecek Bu şartı taşıyanlara ödeme! Süresinde başvuru yapanlara 4.125 TL nakit yardım anında ödenecek