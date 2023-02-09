Tek şart var! Emekliye 1300 TL ara zam geliyor! Sevinç çığlıkları 15 Şubat'ta yükselecek. Milyonlarca emekliye yılbaşında %30 maaş zammı sonrası yeni bir müjdeli haber daha geldi. Emekliler Mart ayında bir zam daha alacak. Bu zam sayesinde emekli maaşları asgari ücret seviyesine kadar yükselecek. Çünkü emekli maaşlarına ek 1500 TL intibak zammı geliyor. Mart ayında yeni Zamlı maaş tablosu belli oldu. İşte emekliye verilecek ara zam ve merak edilen detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM MÜJDESİ GELİYOR

Türkiye bir yandan depremin yaralarını sarmaya devam ederken bir yandan da ekonomik krizle mücadele ediyor. Özellikle yılbaşında emekli maaşlarına yapılan %30 zam yeterli bulunmamıştı. En düşük emekli maaşı 5500 TL olurken emekliler geçirmekte güçlük çektiklerini belirterek devletten yeni destekler istemişti. Konu ile ilgili AK Parti hükümetinin çalışma başlattığı biliniyordu. Biraz önce de Müjdeli Haber duyuruldu. Emeklilerin içini ferahlatacak zam geliyor.

İNTİBAK ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yeni yılda maaşlarına yeni bir zam daha bekleyen emekliler için Türkiye Emekliler Derneği'nden güzel haber geldi. Özellikle 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşların maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi için uzun zamandan beri çalışma yürüten Türkiye Emekliler Derneği hükümete mektup yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektupta aradaki gelir eşitsizliğinin kaldırılması talep edildi. Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da incelendiği müjdesi geldi.

MART AYINDA MÜJDELİ HABER GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Emekliler Derneği tarafından gönderilen mektup doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimat verildi. Şu anda mecliste bulunan EYT düzenlemesi sonrasında konunun 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların durumu olacağı öğrenildi. Çalışmaya Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bu konuda bir çalışma grubu oluşturacak. Yapılacak olan çalışmalar doğrultusunda da aradaki gelir dağılımının değiştirilmesi için yeni bir maaş zammı söz konusu olacak. Kulislerde dolaşan bilgilere göre bu zam Mart ayında maaşlara yansıyabilir. Konuyla ilgili şu anda kesin bir bilgi bulunmuyor ancak Türkiye Emekliler Derneği umutlu.

1.500 ARA ZAM GELMESİ GÜNDEMDE

Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olan vatandaşların aralarındaki gelir dağılımının dengelenmesi için 2000 sonrası emeklilere 1.500 TL maaş zammı yapılması. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda emeklilerin arasındaki maaş farkı da dengelenmiş olacak. Şu anda kesin bir bilgi bulunmasa da hükümetin bu yönde çalışmalar yaptığına dair kulis bilgileri geliyor.