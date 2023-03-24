TEB Sonunda Hamleyi Yaptı! 3 Ay Ertelemeli 200.000 TL Kredi Fırsatı Sunulacak

Enflasyon, faiz oranları ve Amerikan bankalarıyla olan sorunlar nedeniyle bankalar, tüketicilerine düşük faizli krediler sunmakta zorlanıyor. TEB ise bunu değiştirmeye kararlı ve müşterileri için oluşturduğu formülle düşük faiz oranlarıyla 200.000 TL'ye varan 3 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Kampanyayı duyanların aklına ise TEB ertelemeli kredi koşulları ve başvuru koşulları geliyor.

TEB Bankası Tam Olarak Ne Kadar Kredi Verecek?

TEB Bankası, zaman zaman sunduğu kampanya paketleri ile diğer bankalardan sıyrılmakta ve dikkat çekmektedir. Yakın zamanda başlatılan kampanyada da benzer durumlar yaşandı. TEB'den kredi alan kişiler kredilerini hemen geri ödemek zorunda kalmayacak; bunun yerine taksitlerini erteleyebilir ve gelecek taksitlerini kolaylıkla ödeyebilirler. TEB Bankası bu kampanya kapsamında 1.000 TL'den 200.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli kredi kullandırıyor.

TEB'in kullandırdığı kredi ihtiyaç kredileri kategorisine girmektedir.

Şubeye gitmenize gerek kalmadan görüntülü görüşme ile başvurabilirsiniz.

CEPTEB mobil uygulaması artık 200.000 TL'ye kadar başvuru yapma imkanı sunuyor.

3 ila 36 vade mevcuttur.

18 ila 75 yaş aralığına izin verilir.

Kefil gerekmez,

Yeni müşteri iseniz CEPTEB faiz oranları %1,55'ten başlamaktadır.

Ödemelerin ilk taksit tarihinden önce 3 ay erteleme fırsatını kullanabilirsiniz.

TEB Bankası’nın Sunduğu 3 Ay Ertelemeli 200.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirtilen TEB şartlarını sağlayan kişiler, bu kredi için başvuru sürecini araştırmaktadır. Bu krediye başvurmak için kişinin halihazırda TEB müşterisi olması gerekmemektedir. Başvurunuz CEPTETEP tarafından kabul edilirse, bir CEPTETEB Müşteri Danışmanı sizi doğru zamanda ve yerde ziyaret ederek başvurunuzu tamamlar. TEB kredi başvuruları 3 dakikada değerlendiriliyor ve anında SMS ile sonuçlanıyor.

TEB Ek Olarak 100.000 TL İhtiyaç Kredisi de Sunacak

TEB, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara ek bir müjdeli haber verdi. TEB, azami 100.000 TL tutarında ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullandırmaktadır. Son dönemde dünyada ve ülkemizde meydana gelen bazı talihsiz olaylar sonucunda birçok şeyde artış yaşandı. Bu artışlara karşılık halkın alım gücü iyiden iyiye azaldı. Ek olarak bu artışlar nedeniyle vatandaşın para ihtiyacı artmıştır. Vatandaşlar bu nedenle bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi seçeneklerini detaylı bir şekilde araştırır ve yeri geldiğinde en avantajlısını bulmak için karşılaştırır.

TEB'in internet sitesinde yer alan kredilendirme fırsatı duyurusuna göre 12 ay vadeli 100.000 TL kredi kullandırılıyor. Krediler maksimum 36 ay vade ile sunulmaktadır. 3 aylık erteleme fonksiyonu da dahildir. Faiz ve vade oranları tüketiciye göre değişiklik gösterebilir. TEB müşterileri, CEPTETEB İnternet Şubesi, Mobil Uygulama ve teb.com.tr üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. TEB müşterisi değilseniz teb.com.tr adresinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

TEB, Vatandaşların Yanında Olarak 100.000 TL Kredi Kullandıracağını Açıkladı

TEB ihtiyaç kredisi imkanlarını internet sitesinde duyurdu. Bu yeni kampanya kapsamında 12 ay vade seçeneği ile 100 000 TL ihtiyaç kredisi verilmektedir. Hesaplanan aylık faiz oranı yüzde 1,55 olarak belirlendi. Bu şartlarda çekilen kredi her ay 2825,91 TL taksit ödemesi gerektiriyor. İhtiyaçlarınız için faydalı olacağına inandığınız bir kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bankanın web sitesinde daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz. TEB internet sitesi kredi hesaplama sistemi kullanılarak belirlenen kredi özellikleri resmi internet sitesinde detaylıca açıklanmıştır.