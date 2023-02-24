TEB, Garanti, ING, İş Bankası, Akbank duyurdu! 3 yılda 1 gelen ek ödeme başladı, emeklinin yüzü gülecek

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi milyonlarca vatandaş için bankalardan önemli duyuru geldi. TEB Garanti ING İş Bankası Akbank peş peşe duyurdu. Böyle bir ödeme üç yılda bir geliyor. Emeklinin yüzü bu nakit ödeme ile birlikte gülecek. Tam 12.000 TL ek maaş hesaplara geçiyor. Tek şartla anında alabilirsiniz. Vakit kaybetmeyin çünkü son başvuru tarihi 28 Şubat 2023 günü.

Emeklinin hesabına anında 12.000 TL ek ödeme geçiyor. Başvuru yapan emekliler aynı gün içinde ATM’den ödeme alabiliyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz verilecek olan nakit para desteğinden SSK BAĞ-KUR memur emeklisi milyonlarca kişi yararlanabiliyor. 5500 TL ve üstü maaş alıyorsanız 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapmayı unutmayın. TEB Garanti ING İş Bankası Ve Akbank 5.05’e açıklama yaptı. Mart ayı emekli promosyon ödemeleri ile ilgili her şey haberimizde…

MART AYINDA EMEKLİ PROMOSYON KAZANCI KATLANIYOR

Milyonlarca SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaş emekli maaşına ek olarak bankalardan promosyon ödemesi alabiliyor. Emeklilere verilen promosyon ödemesi maaş aralığına göre belirleniyor. Ancak her ay bankalar promosyon miktarlarını güncelliyor ve bu ödeme tutarı da yükseliyor. Şubat Ayı’nın son günlerinde bankalardan yeni bir duyuru geldi. Üç yılda bir gelecek kampanya son kez duyuruldu. 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapan emekliye binlerce liralık destek verilecek. Maaş promosyonu şubat ayı sonuna kadar 12.000 TL’yi bulacak. Ayrıca Mart ayında da bu ödeme üzerinden devam edecek.

BANKALARDAN PEŞ PEŞE PROMOSYON DUYURUSU

Emekli promosyon ödemesi için bankalardan peş peşe duyuru geldi. 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapan emekliler Mart Ayı’nın ilk haftasında ödemelerini alabilecek. Rakamlara bakacak olursak 7000 TL ile 12.000 TL arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Emekliler maaş aralığına göre bu rakamlardan birini karşılıksız ve geri ödemesiz olarak alma fırsatına sahip olacak. Emekli maaş promosyonu ödemeleri belirli şartlar doğrultusunda yapılıyor.

BANKALARIN PROMOSYON ŞARTLARI BELLİ OLDU

Emekli promosyon almak isteyen emekliler için bankaların promosyon şartları da belli oldu. Aslında tek bir şartı bulunuyor tüm bankalarda ortak koşul olarak bunu ağrıyor. Emekli maaşınızı taşımak ve üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vermek aranan en önemli koşul oluyor. Eğer hemen maaşınızı seçtiğiniz bankaya taşırsanız ve promosyon sözleşmesine imzalarsanız üç yıllık maaş promosyonunda üç gün içinde alabilirsiniz.

RAKAMLAR 28 ŞUBAT’A KADAR GEÇERLİ

Bankaların şubat ayı için hazırladığı promosyon tekliflerinde son tarih belli oldu. 28 Şubat tarihine kadar seçtikleri bankaya maaşını taşıyana emekliler promosyon fırsatından yararlanabilecek. Üç yıllık taahhüt sözleşmesini imzalar imzalamaz işlemler başlayacak. Emekliler takip eden üç gün içinde banka hesaplarından ya da doğrudan bankamatik kartı ile ATM’den ödeme alabilecek.