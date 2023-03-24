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TCMB açıklama yaptı! Herhangi bir sürpriz gelmezken gerçek zamanlı yansıma nasıl olacak merak konusu!

TCMB açıklama yaptı! Herhangi bir sürpriz gelmezken gerçek zamanlı yansıma nasıl olacak merak konusu! İşte TCMB faiz açıklamasının detayları...

TCMB açıklama yaptı! Herhangi bir sürpriz gelmezken gerçek zamanlı yansıma nasıl olacak merak konusu!

TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) Para Politikası Kurulu (PPK), son faiz açıklamasını yaptı. Kurul’dan gelen açıklama piyasa beklentileri ile örtüşürken politika faizini ise sabit tutarak yüzde 8,5 olarak açıkladı.  


Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yaptığı faiz açıklamasında 23 Şubat’ta gerçekleştirilen toplantıda verilen 50 baz puan faizi indirmişti. Son toplantıda PPK, “Kurul, bu ölçülü indirimin ardından para politikası duruşunda fiyat ve finansal istikrarı koruyarak, depremin ardından toparlanmayı destekleme görüşündedir. 2023 yılının ilk yarısında depremin etkileri takip edilecektir.” ifadelerine yer vermişti.  


Faiz indirimi 50 baz puan bekleniyordu 


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yaptığı açıklamalardan sonra ise AA Finans’ın Para Politikası Kurulu anketine giren 22 ekonomistin 14’ünün TCMB faizlerini yüzde 8,5 oranında tutacağını ön gördüğü açıklandı. Bunun yanında ankete katılan diğer 8 ekonomistin ise faiz indirimini 50 baz puan olarak tahmin ettiği görüldü.  


Yapılan Reuters anketi ise 18 katılımcı ekonomistten 12’sinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmeyeceği yönünde tahminlerde bulunduğu açıklandı. Reuters anketine katılan diğer 6 ekonomistin ise 50 baz puan faiz indirimi beklediği öğrenildi.  


Kasım ayından bu zaman yüzde 9’du 


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kasım ayından bu zamana yüzde 9 oranında olan politika faizini ise ilk olarak 23 Şubat tarihindeki toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimi yaparak yüzde 8,5’e indirmişti.  


Geçen senenin Ağustos ve Eylül aylarında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 100’er, Ekim ile Kasım aylarında da 150’şer baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. 

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