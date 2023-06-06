TCKN son hanesi 0 2 4 6 8 ile bitenlere başvuru karşılığında 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL destek ödemesi

Akbank'tan kimlik no sonu hanesine göre yeni ödeme ve destek müjdesi geldi. T.C kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlara Akbank'tan nakit destek ödemesi verilecek. Kimlik no ile yapılacak olan başvurular mobil bankacılık ve SMS ile de gerçekleştirilecek. Akbank başvuru yapanlara 5.000 TL 7.500 TL 10.000 TL'den başlayan rakamlarla nakit destek sağlayacak. Başvuruya göre limitlerde artacak. Akbank son dakika destek ödemesi açıklaması ve detaylar haberimizde…

TC KİMLİK NO’YA GÖRE ÖDEME VERİLECEK

Kimlik son rakamlarına göre ödeme imkanı sunan Akbank, finans sektöründe lider kuruluşlardan biri olarak kendini kanıtlamıştır. Diğer bankalardan farklı olarak, Akbank ihtiyaç kredisi seçenekleriyle 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL gibi farklı miktarlarda kredi imkanı sunmaktadır. Artık Akbank’a başvurarak kolay adımlarla bu ihtiyaç kredilerinden faydalanabilirsiniz. Akbank, sektördeki rakipleri arasında yer alırken, müşterilerine sunduğu kredi hizmetlerine de özen göstermektedir.

Akbank, kimlik son rakamlarına göre ödeme almanızı kolaylaştırarak size yardımcı olmaktadır. Bu sayede kredi başvurularınızı hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirerek kampanyalardan da yararlanabilirsiniz. Akbank, müşterilerine sürekli olarak üstün kredi hizmetleri sunmayı hedeflerken, size en iyi hizmeti sağlayacağını taahhüt etmektedir. Artık kimlik son rakamlarınıza göre kredilerden faydalanmaya başlayabilirsiniz.

SMS İLE BAŞVURU MÜMKÜN

Akbank, sektördeki kalite standartlarına uygun hizmetler sunmak için çaba sarf etmektedir. 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL gibi bir krediye başvurmak için tek bir SMS göndermeniz yeterli olacaktır. Bu basit adımlarla başvurunuzu kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Başvurularınızı SMS veya mobil bankacılık aracılığıyla yapabilmenizi sağlayan Akbank, size tercih ettiğiniz yöntemi seçme özgürlüğü sunar. Bu sayede ihtiyaçlarınızı daha kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz. SMS veya mobil bankacılık üzerinden kısa bir sürede başvurunuzu tamamlamanız zor olmayacaktır.