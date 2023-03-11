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TCKN ile girin ve başvurun! PTT’de 1300 TL yardım paranız hazır

Devlet yardımı almak isteyenler dikkat. Hemen TCKN ile başvuru yapana PTT’den 1300 TL nakit destek ödemesi yapılıyor.

TCKN ile girin ve başvurun! PTT’de 1300 TL yardım paranız hazır

PTT’den verilen sosyal yardım ödemeleri aralıksız devam ediyor. İhtiyaç sahibi herkes başvuru yapmak koşuluyla destek alabiliyor. Devlet yardımı almak için aranan şartlara uygun olanlar bu yeni yardımı sakın kaçırmasın. TCKN ile başvuru yapanlara PTT’den anında karşılıksız ve geri ödemesiz aylık 1300 TL yardım veriliyor. Çocuğu olan aileler bu yardıma çok sevinecek. Siz de vakit kaybetmeden başvurunuzu yapın, Mart ayından sosyal yardım imkanından yararlanın.

Aile Bakanlığı, devlet yardımlarını vatandaşa ulaştırmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan dar gelirli ve yardıma muhtaç olan herkese verilen desteklere ek olarak çocuğu olan ailelere de binlerce liralık yardım ödemesi yapılıyor. Çocuk sahibi olan aileler dikkat. Hemen TCKN ile başvuru yaparak yardım ödemesi alabilirsiniz. İşte şartlar…

DEVLETTEN HER ANNEYE YARDIM

Devlet, doğum yapan her anneye yardım sağlıyor. Hem de koşulsuz ve şartsız olarak. 2015 yılında başlayan uygulama doğrultusunda Sigortalı olsun ya da olmasın doğum yapan tüm kadınlar yardım parası alabiliyor. Doğum yardımı ya da çocuk parası olarak bilinen bu yardım ödemeleri çocuğun nüfus kayıt sistemine kaydettirilmesi sonrası otomatik olarak tanımlanıyor. Bu yardımdan yararlanmak için herhangi bir şart ya da kriter aranmıyor. Yani gelir kriteri de bu yardım için geçerli değil. Tüm anneler canlı doğum yaptıkları bebekleri için yardım ödemesi alabiliyor.

ANNELERE NE KADAR DOĞUM YARDIMI VERİLİYOR?

Doğum yardımı parası sadece anneler için ödeniyor. Doğum yardımı miktarı ise çocuk sayısına göre farklılık gösteriyor. 2015 yılından sonra dünyaya gelen her çocuk için yapılan ödeme bu tarihten sonra Doğan çocukları kapsarken aynı zamanda miktarını belirlenmesinde de Tarih önemli oluyor. Devlet annelere 1 çocuk için 300 TL ikinci çocuk için 400 TL 3 ve daha fazla çocuk için ise 600 TL yardım veriyor. Yani toplamda 3 çocuk için devletten alınan yardım miktarı 1.300 oluyor. Anneler doğumun ardından T.C kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine giderek yardım ödemesi alabiliyor.

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