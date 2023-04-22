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TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olan vatandaşlara 1.000 TL zamlı ödeme yatıyor! Hesapları kontrol edin

1.000 TL zamlı ödemeler o vatandaşlara yatıyor! T.C. kimlik numarasına göre yatan ödemeler için hesapları kontrol edin. İşte 1.000 TL zamlı ödemenin ayrıntıları haberimizde...

TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olan vatandaşlara 1.000 TL zamlı ödeme yatıyor! Hesapları kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı açıklama kapsamında 2023 yılında 1000 TL zamlı olarak ödemelerin yatmaya başlayacağını duyurdu. Başvurusunu gerçekleştiren vatandaşlara İhtiyaçları dahilinde yapılacak olan ödemeye dair tüm detaylar geldi. Peki, kimler bu ödemeden yararlanabilir? Şartları nelerdir? İşte ayrıntıları... 


Devletin vatandaşlar için yaptığı birçok sosyal ödemesinden sadece birisi olan Aile Destek Ödemeleri yatmaya başlıyor. TCKN son hanesine göre yatan ödemeler için yapılması gereken adımlar çok basit. Vatandaşlar ödemelere dair detayları araştırırken hepsine haberimizde yer verdik. Kimler Aile Destek Ödemesi alabilir? Aile destek ödemesi ne kadar? Aile destek yardımına nasıl başvuru yapılır?  


AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR? 


Aile destek ödemesi birçok vatandaşın faydalandığı bir sosyal yardım olarak 2023 senesinde 3 bin 336 TL’den 4 bin 336 TL’ye arttırılarak 1000 TL zamlanmıştır. Evde bakım aylığı olarak da geçen maaşların Bakan Derya Yanık, 2 milyar 432 milyon TL olarak aktarılmaya başlandığını açıkladı.  


EVDE BAKIM AYLIĞI YATMA TARİHLERİ 


Evde bakım maaşı alan yüz binlerce vatandaş ödemelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. En çok aranan sorulardan birisi “Mayıs evde bakım ödemeleri ne zaman yatacak?” sorusu oldu. Nisan ayı sonu gelmişken vatandaşların merak ettiği bu soru herhangi bir açıklama olmaması halinde her ayın 15 inden itibaren başlayarak sonuna kadar ödemelerin yatması yönünde cevaplanabilmektedir.  


EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU 


Evde bakım aylığı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar öncelikle şartları uygun mu bakmalıdır. Özellikle bakıma muhtaç olan, ağır engeli bulunan ve sağlık raporu olan vatandaşlara ödeme yatmaktadır. Ayrıca evde bakım aylığı ödemesi için ev hanesindeki kişi başı gelire bakılmaktadır. E-devlet üzerinde “Engelli Evde Bakım Başvuru” yazarak başvurularınızı hızlı biçimde gerçekleştirebilirsiniz.  


EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI NASIL ÖĞRENİLİR? 


Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar yine hızlı bir şekilde e-Devlet adresine giriş yaparak “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” aratması yaparak aylığının yatıp yatmadığını bir dakikada öğrenebilmektedir.  


Eğer e-Devlet üzerinden öğrenmekte herhangi bir sebeple sorun yaşıyorsanız ve Ziraat Bankası üzerinden evde bakım maaşınızı alıyorsanız BAKIYE yazarak 4747’ye göndermeniz yeterlidir, cevap tarafınıza hızlı bir şekilde ulaşacaktır. 

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