TC vatandaşlarına müjdeli haber geldi: 18000 TL ödemeler yapılacak!

Ziraat Bankası, vatandaşlara 18.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunan yeni bir kampanya başlattı. Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, şubelere gitmeden internet üzerinden başvuruda bulunabilirler.

18.000 TL kredi başvurusu yapmak için öncelikle Ziraat Bankası internet bankacılığı şifresine sahip olmanız gerekiyor. Şifre oluşturmak için Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini arayabilir veya en yakın şubeye giderek yardım alabilirsiniz. Şifrenizi aldıktan sonra, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden acil ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz.

Ziraat Mobil uygulaması aracılığıyla yapılan başvurularda belirli şartlar ve kredi ödeme planları geçerlidir. Başvuru yapmadan önce, Ziraat Bankası’nın kredi şartlarını inceleyerek uygun olup olmadığınızı kontrol etmeniz önemlidir. Kampanya sadece bireysel müşterilere yöneliktir ve başvuranlar, 18.000 TL’nin yanı sıra daha yüksek kredi limitlerinden de faydalanabilirler.

36 ay vadeli ödeme planı ile sunulan bu kredi fırsatı, ihtiyaçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde karşılamanızı sağlıyor. Ziraat Bankası’nın sunduğu bu kampanya ile mali ihtiyaçlarınıza anında çözüm bulabilirsiniz.