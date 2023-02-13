TC vatandaşlarına büyük destek! 39.000 TL’ye varan ödemeler

T.C. kimlik numarası ile hızlı şekilde tüm vatandaşların başvuruda bulunabileceği 39.000 TL’ye varan ödemeler ile ihtiyaçlarınızı sağlayabilirsiniz. Yapı kredi bankasının verdiği 39.000 TL’ye varan ödeme ile vatandaşlar artık rahat bir nefes alıyor. Ödemeler ise anında banka hesabına aktarılıyor. 36 ay vade ile 39000 TL’ye varan ödeme kampanyasına banka müşterisi olanlar hemen sahip olabiliyor. İşte ayrıntılar...



39.000 TL ödemenizi hemen alabilirsiniz



Başvuru yapılması halinde 5 dakikaya kadar sonuçlanan Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi anında hesaplara geçiyor. Vatandaşların Yapı Kredi Bankası müşterisi olmasının akabinde 39.000 TL’ye kadar ödeme kolaylığı sağlanan 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini hemen alması mümkün. Başvurular hiç masraf yapılmadan ve gelir belgesiz şekilde gerçekleştirilebiliyor.



Son zamanlarda kredi almaya ihtiyacın artmasıyla birlikte birçok banka yoğun şekilde kampanyalar hazırlıyor. Ancak vatandaşlar özellikle vade sayısının çok olmasına ve faiz miktarının az olmasına dikkat ediyor. Bunları sağlayan bankalar da müşteri kazanıyor. Yapı Kredi Bankası da uygun faiz imkanı ve 36 aya varan vade seçenekleri ile müşterilerini rahat ettiriyor.



Yapı Kredi Bankası kredi notu



Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi alırken diğer önemli bir nokta kredi notu. Kredi notunun fazla olması durumunda alacağınız ödeme miktarı da artıyor. 36 ay vade ile ve uygun faizlerle 39.000 TL ödeme alabilmektesiniz. Kredi notunuzu da bankadan kolaylıkla öğrenebilmektesiniz.



Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu yapma



Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacağınız kredi başvurularını mobilden, internet bankacılığından, 4411’e SMS yoluyla veya şubeye giderek kolaylıkla yapabilirsiniz. SMS yoluyla başvuruda bulunmak için T.C. kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazmanız gerekmektedir.