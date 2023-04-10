TC kimlikle verilecek! 50.000 TL nakdi destek ödemesi takır takır yatacak

Ekonomik sıkıntı çeken ve acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşa müjdeli haber geldi. Bankalar bayram öncesi peş peşe yeni Kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Özellikle kuru korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırının kaldırılması sonrası bankalarda kredi faiz oranlarını düşürmeye başladı. Türkiye İş Bankası özellikle şu süreçte nakit ihtiyacı olan vatandaşa önemli bir destek ödemesi sağlıyor. Türkiye İş Bankası'nın yeni kampanyası bayram öncesi vatandaşa ilaç gibi gelecek. Çünkü sıfır faizli tam 50.000 TL nakit destek ödemesi sağlanacak. Üstelik sadece T.C kimlik kartı ile başvuru yapmak yeterli.

Bayram öncesi ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenler için İş Bankası'ndan bomba kampanya geldi. Nakit ihtiyacı olan ve bu sebeple de Bankaların kapılarını çalmaya hazırlanan vatandaşlar en uygun faiz oranı ile kredi veren bankaları araştırıyor. Türkiye İş Bankası da bu konuda vatandaşa düşük faizli kredi desteği sağlayarak adeta nakit ile ihtiyacına çözüm oluyor. Düşük faizli kredi arayanlar için İş Bankası'ndan faizsiz kredi desteği müjdesi verildi. Tüm bayrama ihtiyaçları için faizsiz kredi kullanmak isteyenler T.C kimlik kartı ile birlikte İş Bankası'nın kapısını çalabilir. Türkiye İş Bankası faizsiz kredi kampanyası ile ilgili detaylar haberimizde…

TÜRKİYE İŞ BANKASI'NDAN FAİZSİZ DESTEK ÖDEMESİ VERİLECEK

Türkiye İş Bankası, nakit ihtiyacı olan müşterilerine özel yeni bir kredi kampanyası düzenliyor. İş Bankası'nın sıfır faizli kredi desteği kampanyası duyuruldu. Belirli şartları taşıyan İş Bankası müşterilerine 12 ay vadeli olarak 50.000 TL destek ödemesi verilecek. Türkiye İş Bankası'nın büyük fırsatını değerlendirmek isteyenler sadece T.C kimlik kartı ile birlikte başvuru yapabiliyor. Kampanyanın detayları da İş Bankası'nın web sitesi üzerinden açıklandı.

Türkiye İş Bankası faizsiz kredi kampanyasının ayrıntıları şöyle:

Türkiye İş Bankası yeni kredi kampanyası kapsamında maksimum 50.000 TL limitli destek ödemesi sağlıyor. İş Bankası faizsiz kredi taksit sayısı ise 12 ay olarak belirlendi. 0 faizli İş Bankası kredisinden faydalanmak için İş Bankası müşterisi olmak ve aynı zamanda bankalara gecikmiş borcu bulunmuyor olmak gerekiyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Bankası'ndan faizsiz kredi kullanmak isteyenler için başvuru adresleri de belli oldu. Kredi almak isteyenler İş Bankası şubelerinden ya da mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurular sadece dakikalar içinde tamamlanacak ve onay mesajı geldikten sonra da banka hesabınızdan kredi destek ödemesini almak mümkün olacak.