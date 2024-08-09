TC kimlik son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara açıklandı! Ziraat Bankası 25.000 TL ödeme yapacak

Artık Ziraat Bankası müşterileri, banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan, sadece birkaç dakika içerisinde 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisine anında erişebilecek. Bu yenilikçi hizmet sayesinde, müşteriler finansal ihtiyaçlarını çok daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılayabilecekler.

Ziraat Bankası'nın Yeni Dijital Kredi

Ziraat Bankası'nın yeni başlattığı dijital kredi paketi, özellikle pandemi sonrası dönemde müşterilerin artan dijital hizmet beklentilerine yanıt vermek amacıyla geliştirildi. Banka, 36 ay vadeye kadar uzanan esnek ödeme planları ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Bu paket kapsamında sunulan krediler, müşterilerin kişisel finansal gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı.

Dijital kredi, Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden kolayca başvurulabilen bir sistem. Bu sistem, müşterilerin zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, günün her saati kredi başvurusu yapabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, kredi onay süreci de oldukça hızlı; böylece başvuru yapan müşteriler, ihtiyaçları olan nakit parayı neredeyse anında hesaplarına aktarabiliyorlar.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Güncel Faiz Oranları

Ziraat Bankası'nın sunduğu ihtiyaç kredisinde faiz oranları, kredi miktarına ve vade süresine göre değişiklik gösteriyor. Ağustos 2024 itibarıyla güncellenen faiz oranları şu şekilde:

25.000 TL'ye kadar olan krediler için %4,54 faiz oranı

36 aya kadar vade imkanı

Bu faiz oranları, piyasadaki en rekabetçi oranlar arasında yer almakta olup,

Ziraat Bankası müşterileri için oldukça avantajlı koşullar sunmaktadır.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Ziraat Bankası'nın dijital ihtiyaç kredisine başvurmak için gerekli olan temel belgeler şunlardır:

Geçerli kimlik belgesi

Gelir durumunu gösterir belge (maaş bordrosu, emekli maaş cüzdanı vb.)

İkametgâh belgesi

Başvuru süreci, Ziraat Bankası'nın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca tamamlanabilir. Müşteriler, belgelerini dijital ortamda yükleyerek ve başvuru formunu doldurarak kredi için hemen başvurabilirler.

Ziraat Bankası, kredi paketleriyle birlikte müşterilere hayat sigortası da sunmaktadır. Bu sigorta, kredi süresince müşterileri olası sağlık problemleri ve yaşam risklerine karşı korumak için tasarlanmıştır. Ayrıca, banka müşterilerine özel danışmanlık hizmetleri, finansal planlama ve borç yönetimi konularında destek sağlamaktadır.