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T.C. kimlik son hanesine ev hanımlarına ödeme! Aylık 1.100 veya tek seferde 13.200 yatacak

T.C. kimlik son hanesine göre ev hanımlarına ödeme yatacak. Net 13.200 TL olan ödemeler için başvurular yapılıyor. İşte ev hanımlarına destek ödemesine dair tüm detaylar...

T.C. kimlik son hanesine ev hanımlarına ödeme! Aylık 1.100 veya tek seferde 13.200 yatacak

 
Sosyal güvencesi olmayan ve aktif olarak bir iş yerinde çalışmayan ev hanımları için devlet sık sık çeşitli projeler sunmaktadır. Vatandaşlara çeşitli alanlarda destek ödemeleri sunan devlet, bunu aynı zamanda kaymakamlıklar vasıtası ile de yapmaktadır. Ev hanımlarına yatırılan destek ödemeleri içinse PTT üzerinden ödemeler gerçekleştirilmektedir. Aylık olarak yapılan yardım miktarı ise ev hanımlarına 1.100 TL olarak yatmaktadır. Peki, ev hanımları yardım başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımı destek ödemesi alma şartları nelerdir? İşte ev hanımları destek ödemesi başvurusuna dair detaylar haberimizde... 


EV HANIMLARINA 1.100 TL YATIYOR 


Ev hanımları sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olarak gözükmese de bir ailenin tüm bakımını üstlenerek aslında sayısız çalışma yapıyorlar. Bu bazen eş ve çocuğa psikolojik destek, bazen evin temizlikçisi, bazen aşçısı, bazen öğretmeni olmak gibi anneye sayısız sorumluluk yüklüyor. Bu noktada devlet ev hanımlarını düşünerek 12 ay yapılan 1.100 TL destek ödemesi programını sunuyor. 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında yapılan bu ev hanımlarına sosyal yardım ödemesi 2023’de birçok kalemle beraber zamlanarak 1.100 TL oldu.  


EV HANIMLARI SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? 


Ev hanımları sosyal yardım ödemesi almak için başvurularını PTT üzerinden gerçekleştirebileceği gibi Kaymakamlıklardan da yapabilmektedir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da başvurularda yardımcı olmaktadır. Ev hanımlarına tek seferde veyahut aylık biçimde gerçekleştirilen ödemeler için en kolay başvuru yöntemi ise her an ve her saat yapılabilecek e-Devlet üzerinden müracaat olacaktır. Kolayca https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru adresinden işlemler gerçekleştirilmektedir.  


EV HANIMLARINA ÖDEME BAŞVURU ŞARTLARI 


Ev hanımlarına sağlanan 1.100 TL devlet desteği ödemesi için başvuru şartları bulunmaktadır. Bunun için öncelikle ev hanımı olan kadının herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmıyor olması gerekmektedir. Bir sosyal güvencesi bulunmayan ev hanımının hane gelirinin 3’de 1 oranında kişi sayısına göre düşmesi halinde ödemeler yatmaktadır. 

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