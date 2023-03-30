TC kimlik numarasına göre ödeme yapılıyor! PTT’den kişi başı en az 2.059 TL yardım parası

Son dönemlerde hayat pahalılığının yükselmesi nedeniyle vatandaşlar her geçen gün alım gücünü kaybediyor. Bu durumda da devlet yardımları vatandaşlar için daha da önemli hale geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişilere her ay düzenli olarak destek ödemesi yapılıyor. Sosyal yardım fırsatlarından faydalanmak isteyenler için Bakanlığın birçok kalemde ödemesi var Ancak SED yardımı bunlar arasında en öne çıkanlardan biri. Çünkü SED yardımıyla hane başına değil kişi başına 2059 TL yardım parası veriliyor.

Aile Bakanlığı'nın uzun süre önce başlattığı sosyal ekonomik destek ödemesi yardımı okula giden çocuğu olan aileler için sağlanıyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan çocuklarının okul marşı raflarını karşılamakta zorlanan haleler başvuru yapmaları halinde her ay düzenli olarak yardım ödemesi alabiliyor. Sosyal yardım fırsatlarından faydalanmak için başvurular Aile Bakanlığı'na bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Bu yardımdan faydalanmak için başvuru şartlarına Aile Bakanlığı tek tek açıkladığı. Hala başvuru yapmayanlar nisan ayı ödemelerinden faydalanmak için başvurularını hemen yapabilir. Peki, SED yardımı başvuru şartları neler? Kimlerse SED yardımı alabilir?

SED YARDIMI NİSAN AYI BAŞVURULARI BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenli olarak sağladığı sosyal yardım ödemelerinden biri sosyal ve ekonomik destek ödemesi. SED yardımı olarak bilinen bu ödeme çocuğu olan ailelere veriliyor. İlkokul ortaokul lise ve üniversite eğitimi alan Çocuğunuz varsa başvuru yaparak devletten her ay düzenli set yardımı alabilirsiniz. Ayrıca kurum korumasında olan ve kurum korumasından ayrılan çocuklar için de sosyal ve ekonomik destek ödemesi veriliyor. Nisan ayı SED yardımı için başvurular başladı. En az 2059 TL Yardım almak isteyenler başvurularını e-devlet'ten Ya da aile bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından yapabilir.

SED YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SED yardımı almak için Aile Bakanlığı tarafından aranan başvuru şartları da açıklandı. Hane içinde kişi başına düşen gelir en asgari ücretin üçte birinden az olması, ailenin ilkokul ortaokul lise ya da üniversite çağında eğitim gören çocuğunun olması ve çocukların eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çekmesi aranan şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca devlet koruması altına alınan çocuklar için de devlet bu ödemeyi yapıyor. SED yardımı hane başına diye çocuk başına yapılan yardım ödemelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

2023 SED YARDIMI NE KADAR?

SED yardımı 2023 yılında en az 2059 TL olarak ödeniyor. Çocukların eğitim kademesine göre değişen yardım 3.000 liranın üstüne kadar çıkıyor. Çocuk başına yardım başvurusu yapmak için siz de elinizi çabuk tutun nisan ayı ödemelerinden yararlanın.