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TC Kimlik Numaranızı Kontrol Edin, 13000 TL Yattı 

Emekli ve sigortalı olarak çalışanlara 13000 TL nakit ödeme yattığı açıklandı

TC Kimlik Numaranızı Kontrol Edin, 13000 TL Yattı 

13000 TL nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere QNB Finansbank tarafından 13000 TL kredi ödemeleri geldiği açıklandı. Başvuru şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemeleri verileceği açıklandı. QNB Finansbank 13000 TL kredi alacak kişiler için TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yapacağını açıkladı. TC kimlik ile yapılan sorgulama sonrasında kredi notu 1200 ve üzerinde olanlar banka şartlarına uygun olması durumunda 13000 TL ödeme alacağı açıklandı. 

13000 TL KREDİ BAŞVURUSU 

QNB Finansbank 13000 TL kredi başvurusu için başvurular TC kimlik ile yapılacaktır. Başvurunuzu yapmak için 11 haneli TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. 5030 numarasına attığınız mesaj sonrasında nakit ödemeler hızlı ve anında hesabınıza yatacaktır. Kredi alacak kişilere banka hemen aynı gün destek vermektedir. 13000 TL kredi ise 36 ay vadeye kadar ödenmektedir. 

Banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden de kredi almanız mümkündür. Kredi notunuz yüksek ise bu kampanyadan faydalanacaksınız.

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