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T.C. kimlik numaranıza göre PTT’den yatıyor! 1300 TL destek parası vatandaşlara yatırılacak!

T.C. kimlik numarasına göre PTT ödemeleri yapıyor! 1300 TL PTT yardımı vatandaşlara yatıyor! İşte PTT yardımı başvurusu detayları...

T.C. kimlik numaranıza göre PTT’den yatıyor! 1300 TL destek parası vatandaşlara yatırılacak!

PTT, vatandaşlara yardım ödemesi hakkında açıklamada bulundu. PTT’den ihtiyacı olan vatandaşlara yapılacak yardım parası ödemeleri devlet desteğiyle saklanmaktadır. Tüm ihtiyacı olan vatandaşlar için PTT’den yapılacak yardım parası 1300 TL olarak yatırılacak. Ödemeler başvurulması halinde hızlı bir şekilde hesaplara yatırılmaktadır. 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı yardım parası kampanyası kapsamında dar gelirli olan aileler ile çocuklarına destek sağlanmaktadır. T.C. kimlik numarasına göre yatırılacak olan PTT ödemeleri çocuk sahibi ailelere yatırılmaktadır. Ödemeler 1300 TL olarak hesaplara yatmaktadır.  


PTT yardım parası ödemeleri kimlere yapılıyor? 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı, PTT aracılığı ile yatırılan yardım parası ödemeleri için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu yardımı taşıyan aileler için destek ödemesi yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı özellikle bu desteği yeni doğum yapan anneler için hazırlamıştır. Doğum yapan anneler bu desteğe başvurarak hemen ek desteklerini PTT üzerinden alabilmektedir.  
2015 yılından bu yana ailelere yapılan çocuk parası yardımı desteği çocuk sayısına göre sağlanmaktadır. Doğum yardımı ya da çocuk yardımı olarak bilinen bu destek PTT’den yeni doğum yapan anneler için sağlanmaktadır. 


PTT yardım parası annelere yapılıyor 


Tüm doğum yapan anneler için yapılan ödeme miktarları şu şekildedir: 


1 çocuğu olan anneler için 300 TL yatırılmaktadır. 
İkinci çocuğu olan anneler için 400 TL hesaplara yatmaktadır. 
3 ve daha fazla çocuğu olan anneler için ise 600 TL yapılan ödemeler toplamda 1300 TL olarak yapılmaktadır.  


PTT çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 


PTT çocuk yardımı başvurusu için yeni doğum yapan anneler bundan yararlanmak için PTT’ye T.C. kimlikleriyle giderek ya da e-devlet sistemi üzerinden müracaat edebilmektedir. 

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