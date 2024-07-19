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TC Kimlik Numaranıza Göre Ödemeler Bugün Başlıyor! Para İsteyenler ATM İle 50.000 TL Alıyor! 

TC Kimlik Numaranıza Göre Ödemeler Bugün Başlıyor! Para İsteyenler ATM İle 50.000 TL Alıyor! 

TC Kimlik Numaranıza Göre Ödemeler Bugün Başlıyor! Para İsteyenler ATM İle 50.000 TL Alıyor! 

Denizbank tarafından başlatılan bu yeni nakit kampanyasında başvuru şartlarına uygun olanlar hemen ödeme alacak! Denizbank kredi kampanyasına katılmak için başvuru yaparak 50 bin tL kredi alabilirsiniz. Temmuz ayında başlatılan bu kredilerde, 36 ay vadeye kadar bu kredileri ödemeleri hemen hesaba atacaksınız. Denizbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun olması gerekiyor. 

KREDİ NOTU 1200 VE ÜZERİ OLACAK 
Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olanlar hemen hızlı ve anında ödeme verecektir. Denizbank tc kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapacak ve sizlere hızlı ve anında kredi onayı verecektir. Denizbank SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, SMS ile kredi başvurusu için kendi cep telefonunuz üzerinden başvuru yapacaksınız. 

Kredim TC kimlik yazarak 3280 numarasına mesaj atarak bu bankadan kredi onayı alabilirsiniz. Kredi notunuz düşük ise başvurunuzu bankadan yapınız. Banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte kredi alacaksınız. Emekliler ve sigortalı olarak çalışanlarda kredi alacaksınız. 

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