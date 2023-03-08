TC kimlik NO ile hemen kontrol edin! Her haneye devletten 1100 TL nakit yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından her haneye sosyal yardım verilecek nokta bakanlık, gerekli kriterleri taşıyan herkese nakit destek sağlıyor. e-Devlet'ten T.C kimlik NO ile yardım alıp almayacağınızı sorgulayabilirsiniz. 1100 TL sosyal yardım için şartlar belli oldu. Peki hangi haneler devletler yardım alabiliyor? Aile Bakanlığı 1.100 TL yardım ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjdeli haber son dakika olarak verildi. Bakanlık sosyal yardım ödemeleri ile ilgili sabah peş peşe açıklama yayımladı. Yapılan açıklamaya göre T.C kimlik NO ile listeden adını soyadını kontrol edenlere 1100 TL nakit yardım verilecek. Aile Bakanlığı 1.100 yardım ödemesi belirli şartlar doğrultusunda sağlanacak. Peki, kimler Aile Bakanlığından yardım alabilir? Aile Destek paketi yardımı hesaplara ne zaman yatacak? PTT sosyal yardım sorgulama ve detaylar haberimizde…

12 AY BOYUNCA EN AZ 1.100 TL ÖDEME

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için son dakika duyurusu geldi. 12 ay boyunca en az 1100 TL sosyal yardım verilecek. T.C kimlik NO ile yardım alıp almayacağınızı hemen kontrol edebilirsiniz. Milyonlarca kişi şimdiden bu ödemeden faydalanıyor. Hala başvuru yapmayanlar ise e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini yaparak ödeme alma şansına sahip oluyor. Ödemeler hanelerin gelir durumuna göre belli oluyor. Yani geliriniz ne kadar düşükse o kadar yüksek miktarda yardım alma şansına sahip oluyorsunuz.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPIP PTT'DEN ALABİLİRSİNİZ

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerine 2 ayrı başvuru yöntemi bulunuyor. Bunlardan biri e-devlet'ten T.C kimlik NO ve şifre ile giriş yaparak başvuru formunu doldurmak. Buradaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak PTT'den sosyal yardım ödemesi alabilirsiniz. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım ödemelerine başvuruların diğer bir yöntemi ise doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapmak. Bu başvuru yöntemini kullanmak isteyenler ikamet adreslerinde bulunan vakıflara T.C kimlik kartı ile birlikte başvuru yapabilir. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım ödemeleri PTT'den yapılıyor.

MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YAPTI MI?

Peki, Aile Bakanlığı Türkiye Aile Destek paketi mart ayı ödemeleri hesaplara yattı mı? Aile Bakanlığı son dakika açıklaması ile ödemelerin bugün itibariyle başladığını duyurdu. Yani daha önceden başvuru yapan hak sahibi kişiler bugün PTT'den ya da Ziraat Bankası hesaplarından ödeme alabiliyor.