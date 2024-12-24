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TC ile SGK Hizmet Dökümü Sorgulama – SSK Hizmet Sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü, birçok işleminizi kolaylaştıran ve yasal geçerliliği olan önemli bir belgedir.

TC ile SGK Hizmet Dökümü Sorgulama – SSK Hizmet Sorgulama

Emeklilik hesaplamaları, banka işlemleri ve daha birçok alanda sıkça ihtiyaç duyduğumuz SGK hizmet dökümünü artık internet üzerinden güvenle alabilirsiniz. Bu işlem için en güvenilir ve resmi platform, e-Devlet Kapısı’dır. E-Devlet, Türkiye'deki kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayan ve vatandaşların hızlıca erişebileceği bir portal sunar. SGK hizmet dökümünü de bu platform üzerinden almanız mümkündür.

TC ile SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK hizmet dökümünü almak için TC kimlik numaranızı kullanarak, e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca sorgulama yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, SGK hizmet dökümünü anında ve güvenle alabilirsiniz:

E-Devlet Kapısı’na Giriş Yapın: İlk olarak, e-Devlet Kapısı adresine gidin. Sağ üst köşede bulunan “Giriş Yap” butonuna tıklayın.

Kimlik Doğrulaması Yapın: E-Devlet portalına giriş için birkaç doğrulama seçeneği bulunuyor. E-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, internet bankacılığı veya T.C. kimlik kartı ile doğrulama yapabilirsiniz.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Uygulamasına Ulaşın: Ana sayfanın arama kısmına “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” yazın ve çıkan sonuca tıklayın. Bu, SGK hizmet dökümünüzü görmenizi sağlayacak sayfadır.

Hizmet Dökümü Detaylarına Erişin: Açılan sayfada, ilgili sigorta kollarınızın tescil bilgilerine ve hizmet dökümüne ulaşabilirsiniz. SGK hizmet dökümünüzü görmek için, 4A, 4B, 4C veya banka sandığı tescil bilgileri seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Hizmet Dökümü Türünü Seçin: “Tüm SGK Hizmet Dökümü” veya “Uzun Vade Hizmet Dökümü” gibi seçeneklerden ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz.

Yasal Geçerliliği Olan SGK Hizmet Dökümü Belgesi Alma

E-Devlet Kapısı üzerinden SGK hizmet dökümünüzü aldıktan sonra, bu belgeyi yasal geçerliliği olan bir evrak olarak kullanabilirsiniz. Resmi işlemler için gerekli olan bu belgeyi almak oldukça basittir:

Barkodlu Belge Oluşturun: SGK hizmet dökümü sayfasında, sol üst köşede yer alan “Barkodlu Belge Oluştur” seçeneğine tıklayın.

Belgeyi İndirin: Oluşturduğunuz SGK hizmet dökümünü bilgisayarınıza indirmek için sağ üst kısımdaki “Dosyayı İndir” seçeneğine tıklayın.

Fiziksel Çıktı Alın: Belgeyi bilgisayarınıza indirip yazıcı ile çıktı alabilirsiniz.

E-posta ile Gönderim: İndirdiğiniz SGK hizmet dökümünü, “E-posta gönder” seçeneğiyle belirlediğiniz kişi veya kuruma doğrudan gönderebilirsiniz.

SGK Hizmet Dökümünün Yasal Geçerliliği

E-Devlet üzerinden alınan SGK hizmet dökümü, resmi ve yasal geçerliliği olan bir belgedir. Bu belge, devletin sunduğu dijital hizmetlerle doğrulanmış ve güvence altına alınmıştır. İşlemlerinizde bu belgeyi kullanarak hem zaman tasarrufu sağlayabilir hem de işlerinizi hızla halledebilirsiniz.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesi

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