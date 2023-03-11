TBMM’den onay çıktı! O borçlar silinecek, vatandaş rahat bir nefes alacak!

Borç silinmesine dair son dönemlerde gündemde çok fazla haber var. Vatandaşlar hangi borçlar silinecek? Kimlerin borçları silinecek? Borç silme başvurusu nasıl yapılacak? Tüm bunların sorularını merak ediyor. Birkaç aydır konuşulan borçların silinmesine dair teklifle ilgili merak edilen yasaya dair net açıklamalar haberimizde...



Hangi borçlar silinecek?



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanan teklif kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da imzayı attı. Böylelikle yapılandırma teklifi kabul edildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırılması olarak nitelendirilen bu borç silinme yasası geniş bir kapsama sahip. Peki hangi borçlar yapılandırma kapsamında?



Milyonlarca insanın faydalanacağı yapılandırma oldukça geniş bir borç silme yasası oldu. Yapılandırmaya dahil borçlar ise şunlar:



Vergiler; kurumlar vergisi, gelir vergisi, ÖTV, KDV, TV, harçlar, damga vergisi ve vergi cezaları ile gecikme faizleri dahil olacak.



Öğrenci kredisi ile birlikte adli ve idari para cezaları da yapılandırma kapsamına alındı.



Emlak vergisi, haberleşme vergisi, ilan ve reklam vergisi, çevre ve temizlik vergisi, bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme cezaları ve zamları olarak belediyelere olan borçlar da yapılandırmaya dahil.



SGK kapsamında olan borçlar da siliniyor. Yani genel sağlık sigortası, sigorta primi, işsizlik sigortası ve sosyal güvenlik destek primi ödemeleri, iş kazası, özel işlem vergisi, vazife malullüğü gibi SGK tarafından takip edilen birçok borçta kapsama dahil olacak.



Daha önceki yapılandırmadan yararlanamayan vatandaşlar için bu yapılandırma kapsamında tekrar hak verilecek.



“Vergi Affı - Yapılandırma” ne zamana kadar olan borçlar için geçerli?



TBMM’de onaylanan ve kabul edilen yapılandırma kapsamında olan borçlar için 31 Aralık 2022’ye kadar olanlar dahil edildi. 1 Ocak 2023 itibariyle olan borçlar bu vergi affı yasasına dahil edilmeyecektir.