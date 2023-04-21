TBMM'den geçti! TCKN'ya göre karşılıksız ve geri ödemesiz 15.000 TL yardım başvuru yapana verilecek

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler için bayramda da çalışmalar devam ediyor. Bayram öncesi yapılan bayram yardımı ödemelerine ek olarak Bayramdan sonra da çok sayıda sosyal yardım fırsatı ihtiyaç sahiplerine sunulacak. Yardıma muhtaç olanlar için karar TBMM’den geçti. e-Devlet üzerinden başvuru yapanlar binlerce liralık bayram sonrası yardım ödemesi alabilecek. TC kimlik no ile başvuru yapanlara tam 15 bin TL destek ödemesi veriliyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz devlet yardımı ile ilgili her şey haberimizde…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım destekleri bayram sonrasında da devam edecek. Bakanlık bayram öncesi milyonlarca vatandaşa sosyal yardım imkanı sağlamış Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar bu yardım fırsatları sayesinde bayramda rahat bir nefes alma imkanı bulmuştu. Ramazan Bayramı kutlanmaya devam ederken yeni bir müjde daha geldi. 15.000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz devlet yardımı TBMM’den geçti. T.C kimlik no ile e-devlet üzerinden başvuru yapanlar Bayramdan sonra yardım ödemesi alabilecek. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım fırsatları ile ilgili tüm detaylar yayınlandı. İşte devlet yardımı başvuru şartları ve detaylar…

HANE BAŞUNA 15.000 TL'YE VARAN DEVLET YARDIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım parası ödemeleri Bayramdan sonra da sürecek. Bakanlık bayramın ilk gününde milyonlarca vatandaşa müjdeyi verdi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olanlar için bayramın hemen ardından 15.000 TL aile yardımı ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile yardımı imkanlarını değerlendirmek isteyenler için şartlar belli oldu. Dar gelirli, ihtiyaç sahibi ev hanımı işsiz engelli ve yardıma muhtaç Herkes bu ödemeler için başvuru yapabilecek. Tek şart hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması. Bu şarta uygun olanlar başvurularını e-Devlet'ten yapabilecek.

E-DEVLET AİLE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hane başına 15.000 TL'ye varan aile yardımı almak isteyenler için e-devlet başvuru ekranı açıldı. T.C kimlik no ve PTT'den alacağınız şifre ile e-devlet girişi yaparak aile yardımı yazıp başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada bakanlık tarafından bazı bilgiler sizden talep edilmelidir. Bu bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra başvuru formunu onaylayabilirsiniz. E-devlet aile yardımı başvuru sonucu yine e-devlet ekranı üzerinden sorgulanabiliyor 10 gün içinde yanıt veriliyor.

Aile yardımı için başvuru yapabileceğiniz diğer bir adres ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma dernekleri oldu. Aile Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına TC kimlik kartınızla giderek de başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz sadece birkaç dakika sürecek başvuru işlemleri sonrasında 10 gün içinde ödeme alma şansına sahip olacaksınız.