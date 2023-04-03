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TBMM'den geçti! Aile Bakanlığı Nisan ayında 1900 TL yardım ödemesi verecek! Hem de asgari ücretli ve emekli de alacak

Aile Bakanlığı'nın yeni yardım ödemesi TBMM’den geçti. Nisan ayında 3 yeni yardım daha verilecek. Bu defa emekli ve asgari ücretliler de alacak.

TBMM'den geçti! Aile Bakanlığı Nisan ayında 1900 TL yardım ödemesi verecek! Hem de asgari ücretli ve emekli de alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nisan ayı ödeme takvimini açıkladı. Nisan ayında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yeni yardımlar verilecek. Ayrıca bakanlık Asgari ücretli ve emekli içinde onay aldı. TBMM’den onay çıktı bu yardımlardan Asgari ücretli ve emeklilerde faydalanacak. Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım imkanları ile ilgili Tüm detayları sizler için derledik. Yeni yardımlardan yararlanmak için e-Devlet'ten T.C kimlik numarasına göre başvuru yapabilirsiniz.

Dar gelirliye ihtiyaç sahibi çalışmayan işsiz öğrenci asgari ücretli ve emekli olan herkese Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal yardım fırsatı veriliyor. Aile Bakanlığı, nisan ayı ödeme takvimini açıkladı. Yardıma ihtiyacı olanlar başvuru yaparak aile Bakanlığından düzenli destek alabiliyor. Bu defa asgari ücretliler ve emekliler de 12 ay sürecek sosyal yardım fırsatından faydalanabilecek. Başvuru işlemleri için detaylar paylaşıldı. Aile Bakanlığından destek almak için e-Devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından hızlı başvuru yapabilirsiniz. Aile Bakanlığı nisan ayı yardım miktarı da belli oldu. Başvuru yapanlara 850 TL ile 1250 TL arasında destek ödemesi yapılacak.

AİLE YARDIMI NİSAN AYI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl Temmuz ayından bu yana Aile Destek paketi kapsamında aile yardımı ödemesi veriyor. Ödeme miktarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Aile yardımı ödemeleri tek bir şartla yapılıyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda aile yardımı için başvuru yapmak mümkün. Aile Bakanlığı aile yardımı başvuruları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvurular sadece birkaç dakikada tamamlanıyor ancak başvuru formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurmak gerekiyor. Başvuru sonucu ise sadece birkaç gün içinde bakanlık tarafından başvuru sahibine iletiliyor. Ödemesi onaylanan başvuru sahibi nakit para desteğini PTT aracılığıyla alabiliyor.

AİLE YARDIMINA EK ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ VERİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek paketi yardımı içerisinde aynı zamanda çocuk destek bileşeni de bulunuyor. Çocuk destek bileşeni miktarı en az 350 TL en fazla 650 TL oluyor. Bu yardım ödemesinden okula giden çocuğu olan aileler faydalanıyor. Aile yardımı ile bu yardım birleştiğinde toplamda aylık 1900 TL ödeme ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına yatıyor. Hem aile yardımı aylık ödeme miktarını hem de çocuk destek bileşeni aylık ödeme miktarını belirleyen etken ise hane içinde kişi başına düşen gelir oluyor. Yani hane içindeki kişi başına düşen gelire göre yardım miktarı belli oluyor.

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