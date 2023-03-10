TBMM'den akaryakıta müdahale! Benzin, motorin ve LPG’ye dev indirim

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Her ne kadar araç sahiplerini doğrudan ilgilendirse de akaryakıt fiyatları tüm vatandaşları Dolaylı yoldan ilgilendiriyor. Yapılan son zamlar sonrasında akaryakıt fiyatları 25 lira sınırına dayandı. Ancak araç sahiplerine Bayram ettirecek bir bilgi de geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına TBMM el atıyor. Son dakika bilgisine göre seçim öncesinde AK Parti hükümeti akaryakıt fiyatlarında indirime hazırlanıyor. Benzin ve motorin fiyatlarında dev indirim kapıda. Seçim öncesi büyük sürpriz kulislerden sızdı. Peki, akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim gelecek? 10 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika gelişmeleri haberimizde…

Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Brent Petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta yaşanan artış Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Aynı zamanda dolar kurunun da 19 lira sınırına dayanması ile birlikte yeni zamlarda kapıya dayandı. Milyonlarca araç sahibi vatandaş akaryakıt fiyatlarını indirim ya da zam haberi var mı sorusunun yanıtını her gün araştırıyor. Nihayet araç sahiplerinin beklediği Müjdeli Haber geldi. Akaryakıt fiyatlarının müdahale geliyor. Seçim öncesi benzin ve motorinde dev indirim olacak. Peki 10 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 litre benzin ve 1 litre motorin kaç TL?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA DEV İNDİRİM GELİYOR

Brent Petrol fiyatlarında yaşanan artış ve dolar kurunda 19 lira sınırına dayanması ile birlikte geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam haberleri gelmişti. Akaryakıt fiyatları yükselirken son dakika haberi ise araç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Benzin ve motorin fiyatlarına seçim öncesinde müdahale geliyor. Depoları doldurmak isteyen araç sahipleri o tarihi beklesin Çünkü Okkalı indirim kapıda.

Akaryakıt fiyatlarında indirim haberi EYT düzenlemesi ve vergi yapılandırması sonrasında geldi. iktidarın genel seçimler öncesinde birçok sorun ortadan kaldırması ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirime gidileceği konuşuluyor. Üstelik kanun teklifi TBMM'ye verildi."3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde şu ifadeler yer aldı: "Teklif ile, akaryakıt ürünlerinden alınan katma değer vergisi oranının yüzde bire düşürülmesi amaçlanmaktadır. Güncel verilere baktığımız zaman ise akaryakıtta KDV %18 oranında uygulanırken ÖTV yüzdelik bir oranla TL olarak fiyatlara yansıtıldığı görülüyor. Eğer bu kanun teklifi kabul edilirse ÖTV ile yüzde 18, KDV ile de yüzde 18'lik kısım indirilmiş olacak."

10 MART 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, indirim öncesi akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 10 Mart 2023 benzin motorin ve LPG fiyatları…

İstanbul Güncel Benzin Ve Motorin Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.42

İstanbul Motorin litre fiyatı: 21.52

İstanbul Otogaz litre fiyatı: 11.79

Ankara Güncel Benzin Ve Motorin Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.81

Ankara Motorin litre fiyatı: 21.95

Ankara Otogaz litre fiyatı: 11.99

İzmir Güncel Benzin Ve Motorin Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 20.80

İzmir Motorin litre fiyatı: 21.98

İzmir Otogaz litre fiyatı: 11.84