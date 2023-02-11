TBMM’den açıklama! Emekli maaşlarına Şubat ayında ek ödeme!

Ekonomik krizin yoğun olarak hissedildiği son dönemlerde maaşlara ek ödeme ve ara zam konusu gündemden düşmüyor. Emekli maaşı hesabından verilecek ek ödemeye ise birçok vatandaşın ihtiyacı var. Emeklilere Şubat ayı sonuna kadar ek ödemelerin devam edeceği öğrenildi. Meclisin onay verdiği emekli maaş hesabından yapılan kampanyalara dahil olmak isteyen vatandaşlara işte fırsat.



Emekliler ek ödeme için sürekli merak içindeyken meclisten onay gelen ödeme maaş hesabı üzerinden Şubat sonuna kadar yapılmaya devam edecek. Bütün vatandaşlar için sağlanacak olan uygun faizli ödemeler yapılacaktır. Emekli maaş hesabı üzerinden ek ödeme almak isteyen vatandaşlar Şubat ayı sonuna kadar uygun faiz oranlarından istediği gibi yararlanabilecektir.

Emeklilere Şubat ayı sonuna kadar ek ödeme



Emekli maaşına ek ödemeler ihtiyaç kredisi dahilinde kamu bankaları tarafından meclis onaylı olarak yapılmaktadır. Emekli maaşınızın kamu bankalarında olması ya da kamu bankalarına taşınmanız sonucunda daha yüksek limitli ihtiyaç kredisi verilmektedir. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşınıza kredi başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra Şubat sonuna kadar ek ödemenizi hemen alabilirsiniz. Belirtilen politikalar doğrultusunda kredi onaylandığı takdirde çok hızlı biçimde hesabınıza geçmektedir.



Emekli ek ödemeleri



Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli vatandaşlara ek ödemeler yapılmaktadır. Vatandaşların yüksek kredilerden faydalanması için kamu bankalarından birinde maaş hesabının olması önemlidir. İhtiyaç kredisini kamu bankaları üzerinden başvuru yaptığınız takdirde size uygun vadeyle alabilirsiniz.



3 kamu bankası üzerinden emekli maaşına ek ödeme alabilmek için Şubat sonuna kadar başvuru yapılması gerekmektedir. İnternet bankacılığı, telefonla ya da şubeye giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi sonucu hızlı şekilde gelir ve onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz.