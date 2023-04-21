TBMM’de onaylandı! 4A 4B 4C emeklisine 7500 TL bayramdan sonra devletten karşılıksız veriliyor

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde emekliye yeni Müjde geldi. SSK bağkur memur emeklisi tüm emekliler için Bayramdan sonra yeni ödemeler var. Ödeme almak isteyen emeklilerin e-devlet'ten başvurularını yapmaları gerekiyor. 7500 TL sosyal yardım ödemesi emekliye karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilirken belirli şartlar doğrultusunda bağlanıyor. Hangi emeklilere ödeme veriliyor? Emekliye sosyal yardım şartları neler? Emekliye 7.500 TL destek ödemesi ile ilgili detaylar haberimizde…

Ramazan Bayramı öncesi Devlet emekli vatandaşlara birçok sosyal yardım avantajı sağladı. Ayrıca bayram nedeniyle emekli maaşları öne çekilirken yine bayram ikramiyesi ödemeleri de erken yapıldı. Bu yıl bayram öncesi gelen müjdeler arasında Bayram ikramiyesinin 2000 TL'ye yükseltilmesi ve en düşük emekli maaşının 7500 TL olması da vardı. Emekliye müjdeler Bayramdan sonra da devam edecek. Genel seçimlere kadar emeklilere verilecek olan ödemeler giderek artıyor. Devlet bu defa da emekliler için 7.500 TL'den başlayan destek ödemesi imkanı veriyor. Milyonlarca emekliye verilecek olan sosyal yardım fırsatını yakalamak isteyenlerin e-devlet'ten belirli şartlar doğrultusunda başvuru yapmaları gerekiyor.

ŞARTLARI TAŞIYAN EMEKLİLER ALACAK

Emekliye Bu yıl binlerce liralık sosyal yardım fırsatı devletten sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaptığı açıklama ile bayram sonrasında da sosyal yardım ve destek ödemelerinin devam edeceğini duyurdu. Milyonlarca emekli tek bir şartla devletten binlerce liralık destek ödemesi alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre emeklilere sağlanacak olan ödeme hane içinde kişi başına düşen gelir kriterine göre verilecek. Hane içinde kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az ise emekliler başvuru yaparak bu ödemeyi alabilecek.

PTT'DEN 7500 TL'DEN BAŞLAYAN ÖDEME YAPILACAK

Emekliye yapılacak ödeme miktarı 7500 TL'den başlıyor 15.000 TL'ye kadar yükseliyor. Aylık olarak bakacak olursak 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödeme yapılacağını söyleyebiliriz. Ödemeleri metninin hesabına değil PTT üzerinden aktarılıyor. Emekliler T.C kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine giderek nakdi destek ödemesini kolaylıkla alabiliyor. Bu ödeme dar gelirlilere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara da yapılırken aynı zamanda asgari ücretliler de başvuru yaparak ödemeden yararlanma şansını elde ediyor. Aile yardımı olarak yapılan ödemeye ek olarak çocuğu olan hanelere çocuk destek bileşeni olarak da 350 TL ile 650 TL arasında değişen nakit destek sağlanıyor.