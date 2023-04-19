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TBMM yarın açıklayacak! Asgari ücrete DEV zam

Asgari ücret zammı TBMM'den geçti. Asgari ücrete dev zam geliyor yarın açıklanacak. Asgari ücret 12.000 TL'ye yükselecek.

TBMM yarın açıklayacak! Asgari ücrete DEV zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu emekliye en az maaşlarda zam haberinden sonra milyonlarca memur ile beraber asgari ücretliler de zam haberini kulaklarını açarak beklemeye başladı. 2023 asgari ücret zammı ayrıca işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primleri, kıdem tazminatı gibi birçok konuda da etki ediyor. Zamma dair yeşil ışık geldi. Asgari ücret zammına dair görüşmeler Meclis’te yapılıyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zamlı olarak ne zaman yatacak? Memur ve emekliye zam gelecek mi? İşte asgari ücret zammına dair gelişmelerin detayları... 

Asgari ücrete bir ara zam daha seçimden önce bekleniyor. Vatandaşlar 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde güzel bir asgari ücret zammının da geleceği konusunda büyük bir beklenti içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına dair çalışmaların yapıldığını açıkladı. Peki, asgari ücret zammı ne kadar? Zamlı asgari ücret ne kadar oldu? 2023 asgari ücret ne kadar yatacak? 


ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı için çalışmalar içinde olduklarını belirtti. Asgari ücret zammının geleceği tarih olarak ise Temmuz ayını gösterdi. Şu an için hummalı bir çalışma EYT’liler de yürütülüyor. Ardından asgari ücretlilere zam daha detaylı planlanacak. Peki, asgari ücret net ne kadar olacak? 


EN AZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 


Asgari ücretin damga ve gelir vergisi düşüldü, yalnızca sigorta primi işçi hissesi alınıyor. Çalışan vatandaş sigorta primine ek aylık ücretinden yüzde 15 oranında ödeme yapmış oluyor. Ayrıca sosyal güvenlik destek primine bağlı olanlar için de yüzde 7,5 kesinti gerçekleşiyor. Yani bu durumda şu an ki asgari ücretli çalışan 8 bin 506 TL alıyor. Emekli asgari ücretli ise net olarak 9 bin 144 TL alıyor. Emekli olanlar için asgari ücret zammı yüzde 7.5 olacak ve 639 TL artacak. 


ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI İŞARET EDİLDİ 


Asgari ücrete 2023’ün ilk ayından itibaren yüzde 54,66 zam yapıldı. Bununla beraber 8 bin 506 net ödemeler vatandaşa işverenler tarafından yapılmaya başlandı. Şimdi 6 aylık enflasyonun etkisi belirleyici olacak ve yüzde 20 yapılan zamda 10 bin 200 TL asgari ücret alınacak. Eğer zam yüzde 30 olursa net asgari ücret 11 bin 50 TL olacak. 6 aylık enflasyona göre gelecek zam yüzde 40 olursa net asgari ücret 11 bin 908 TL’ye zamlanacak. 

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