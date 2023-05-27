TBMM onayladı! PTT’den annelere 3600 TL nakit destek ödenecek

Annelere nakit destek müjdesi devletten geldi. Başvuru yapan anneler 3700 TL nakit yardım ödemesi alabilecek. Karar TBMM'de onaylandı. Resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girdi anneler başvuru şartı ile ödeme alma hakkına sahip olacak. Eşini kaybeden kadınlara verilecek olan destek ödemesi ile ilgili detayları aile Bakanlığı duyurdu. Başvuruyu bu ay yapanlar Haziran ayında ilk ödemeyi alacak ve sonrasında da maaş gibi aylık ödeme yapılacak.

Şartları karşılayan anneler için yardım sağlanacaktır. Bu ekonomik destekten birçok anne faydalanacaktır. Bu destekten yararlanmak için hangi şartları sağlamak gerekmektedir? Tüm detaylar haberimizde.

ANNELER İÇİN AYLIK ÖDENECEK!

Anne olanları sevindirecek haber geldi. Bazı şartların sağlanması halinde vatandaşlar için destek sağlanmaktadır. En fazla 3700 TL tutarında yardım sağlanacaktır. Çalışmayan, eşini kaybeden anne olan vatandaşlar faydalanabilecektir.

Ekonomik yetersizliğin ortada olduğu süreçte birçok aile zorluk içerisinde geçimini sağlamaktadır. Sağlanan destekler vatandaşlar tarafından takip edilmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten yararlanmak için sağlanması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

-TC vatandaşı olunmalıdır.

-Mavi kart sahibi olmayacaktır.

-18 yaşını doldurmuş anne olunmalıdır.

-Türkiye'de yaşıyor şartı bulunmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesine girerek bilgilerin tamamlanması halinde başvuruda bulunabilirsiniz. Şartların sağlanması ve değerlendirilmesi halinde ihtiyaç gerektiği süreç boyunca bu destekten faydalanacaktır.

Bu destekten yararlanan anneler 2.059- 3.700 TL arasında yardım alacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi ve manevi bir çok destek sunmaktadır. E-devlet sistemi üzerinden kararları ve ayrıntılı bilgileri duyurmaktadır.