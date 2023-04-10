TBMM onayladı! Ev hanımlarına bayram öncesi devletten 1000 TL cep harçlığı

Ev hanımlarına bayram öncesi büyük müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu. Başlatılan yeni proje kapsamında bayramda ev hanımlarına cep harçlığı verilecek. Üstelik tam 1000 TL ödeme yapılacak. Ev hanımları haberi alınca sevinçten havalara uçacak. Çalışmayan ev hanımları hemen başvuru yaparak bayram öncesi devletten destek ödemesi alabilir. Başvuru şartlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ramazan Bayramı öncesi devlet yardımı duyuruları gelmeye devam ediyor. Emekli ve çalışanlardan sonra şimdi de Müjdeli Haber ev hanımları için verildi. Ev hanımlarına devletten bayram öncesi maaş ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan yeni proje kapsamında başvuru şartlarına uygun olan ev hanımlarına 1000 TL'ye Varan cep harçlığı verileceği bildirildi. "Ev Hanımlarına Yeni Destek Yardımı" Projesi bu sabah saatlerinde TBMM’den de geçti. Ekonomik durumu kötü olan ve çalışmayan ev hanımları başvuru yaparak proje kapsamında destek ödemesi alabilecek. Başvuru işlemleri için e-devlet adres gösterildi. Sadece dakikalar İçinde hızlı başvuru yaparak Siz de devletten destek ödemesi alabilirsiniz.

AİLE BAKANLIĞI PTT ÜZERİNDEN ÖDEME YAPACAK

Ev hanımlarına destek kampanyası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı. Çalışmayan ev hanımları Bu proje kapsamında 1000 TL'ye Varan destek ödemesi alabilecek. Başvuru şartlarına da aile Bakanlığı açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, herhangi bir geliri bulunmayan, aktif sigorta sahibi olmayan, herhangi bir tapu sahibi olmayan ve düzenli geliri bulunmayan ev hanımları en az bir çocukları olmaları durumunda bu Ödeme için başvuru yapabilecek. Aile Bakanlığı ev hanımlarına bayram yardımı ödemesi PTT aracılığıyla verilecek. Başvuruları ise e-devlet üzerinden yapmak mümkün.

EV HANIMLARINA YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çalışmayan ev hanımlarına 1000 TL yardım için başvuru adresleri de belli oldu. T.C kimlik no ve şifre ile e-devlet üzerinden giriş yapan ev hanımları başvuru işlemlerini buradaki sosyal yardım başvuru formunu doldurarak yapabilecek. e-devlet şifresi olmayan ev hanımları PTT şubelerinden şifre alabilir. Başvuru formunda istenilen bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması şartı aranıyor. Başvuru formunu onaya gönderen ev hanımları bayram öncesi ödemelerini yine PTT üzerinden alacak.

Aile Bakanlığı tarafından Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelerin desteklenmesi amacıyla başlatılan sosyal yardım imkânlarında bir tek önemli Kriter bulunuyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin 1/3'ünden az olması halinde devlet yardımı bağlanıyor. Ev hanımları bu kriteri taşımaları durumunda sadece 1000 TL cep harçlığı için değil aile Bakanlığı'nın sağladığı farklı sosyal yardım imkanları içinde başvuru işlemlerini yapabilir.