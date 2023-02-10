TBMM onayladı! Bu illerde yaşayanlara koşulsuz, şartsız, karşılıksız 10.000 TL nakit yardım yapılacak. - Devlet her türlü zor koşulda vatandaşın yanında olmayı sürdürüyor. Türkiye 6 Şubat tarihinde büyük bir deprem felaketi yaşadı. Depremden 11 il doğrudan etkilendi. Birçok ilde büyük yıkım olurken çok sayıda can kaybı var. Devlet, depremin yaralarını sarmak ve vatandaşa destek olmak amacıyla kolları sıvadı. Herhangi bir başvuru şartı olmadan doğrudan koşulsuz şartsız ve karşılıksız olarak o illerde yaşayan vatandaşlara maddi destek sağlanacak. Tam 10.000 TL ödeme hesaplara geçecek.

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremle Felaketi yaşadı. Bölge Kıyamet yerine dönerken çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti binlerce bina enkazda döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da bölgeye giderek çeşitli incelemelerde bulundu. Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrasında 11 ilde 13.5 milyon vatandaşın etkilendiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında aynı zamanda depremden etkilenen vatandaşa devletin maddi yardım vereceğini de bildirdi. Devlet, koşulsuz şartsız o illerde yaşayanlara 10.000 TL nakdi destek ödemesi yapacak.

10.000 TL DEPREM DESTEK ÖDEMESİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde yaptığı açıklamada 11 ilde depremden etkilenen vatandaşlara devletin 10.000 TL deprem destek ödemesi verileceğini bildirdi. Bu ödemelerin ilk etapta yapılacağı öğrenilirken hükümetin ödemelerine devam edeceği de gelen bildirgeler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye’den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemizi onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık.

10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükumet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz".

DEPREM DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye'yi yasa boğan ikizi deprem felaketi sonrasında devletten Vatandaşa yardım ve destek ödemesi duyurusu geldi. 10.000 TL deprem destek ödemesi depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşların hesaplarını aktarılacak. Henüz ödeme tarihlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak kararın mecliste oylanması ve onaylanması sonrasında resmi gazetede yayınlanacağı ve Önümüzdeki hafta içinde ödemelerin hesaplara aktarılacağı düşünülüyor.

MEMUR MAAŞLARI ÖNE ÇEKİLDİ

Diğer yandan devlet, bölgede bulunan memurların maaşlarını öne çekme kararı almıştı. 15 Şubat'ta ödenmesi gereken memur maaşları o bölgede 10 Şubat tarihinde ödenecekti. Ancak Daha sonrasında alınan yeni kararla birlikte Türkiye genelinde memur maaşlarının 10 Şubat tarihinde ödenmesi planlandı. Yani sadece deprem bölgesinde değil Türkiye genelinde bütün memurların maaşları öne çekildi.