TBMM ONAY GELDİ! Borçları Olanlara Sicil Affı Geldi! 100.000 TL Limit İle Borç Kapatma Kredisi Verilecek

TBMM tarafından onaylanan yeni düzenleme ile borçları olanlara sicil affı getirildi. Bu sayede, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarından 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanma imkânı sunuluyor. Borçları olanlara sicil affı ile finansal geçmişi olumsuz olan bireyler de artık yeni bir sayfa açabilecek. Sicil affının yanı sıra, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi başvurusu da kolaylaştırılarak hızlı ve güvenilir bir şekilde kredi alınması sağlanıyor.

Sicil Affı Nedir? Kimler Yararlanabilir?

Borçları olanlara sicil affı düzenlemesi, finansal geçmişi bozuk olan kişilere yönelik büyük bir fırsat sunuyor. Bu af sayesinde, daha önce kredi kartı, kredi veya diğer finansal borçlarını ödeyemeyen bireylerin kredi sicili temizleniyor. Böylece, sicil affı sonrası yeniden kredi başvurusu yaparak finansal anlamda daha rahat bir nefes alınabiliyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi büyük kamu bankaları, sicil affı uygulaması ile birlikte 100.000 TL limit ile borç kapatma kredisi vermeye başlıyor. Borçlu vatandaşlar, bu krediyi kullanarak mevcut borçlarını kapatıp daha uygun ödeme koşullarıyla yeni bir yapılandırmaya gidebilecekler.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi başvurusu yapmak isteyen bireyler, bankaların internet şubeleri, mobil uygulamaları veya şubelerinden hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuru süreci oldukça basit ve anlaşılır bir şekilde ilerlemektedir. Sicil affından faydalanan bireyler, gelir durumlarına göre uygun görülen kredi limitlerine erişebilir.

100.000 TL Borç Kapatma Kredisi Nedir?

TBMM onayı ile getirilen 100.000 TL limit ile borç kapatma kredisi, birden fazla borcu olan bireylere tüm borçlarını tek bir yerde toplama ve daha uygun faiz oranlarıyla ödeme fırsatı sunuyor. Bu kredi ile kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri veya diğer finansal yükümlülükler kapatılabilir. Böylece tek bir ödeme planı üzerinden finansal düzen sağlanabilir.