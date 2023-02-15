TBMM faaliyetlere ara vermişti! EYT düzenlemesi devam edecek mi? EYT’de gelişmeler

Kahramanmaraş’ta meydana gelen felakette 9. güne girilmişken ülke genelinde birçok değişiklik yaşanıyor. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken meclis gündeminde olan EYT teklifinin ertelenip ertelenemeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. EYT düzenlenmesi ertelenecek mi? EYT teklifinde son durum nedir? İşte EYT hakkında merak edilen ayrıntılar...



Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük hasarlara sebep olan depremde binlerce ölü ve yaralı var. Ülke genelinde vatandaş üzüntü içinde olsa da bir yandan ülkenin içinde bulunduğu durum vatandaşların gelişmeleri de merak etmesine sebep oluyor. En son TBMM EYT teklifiyle ilgili konuların görüşülmesine ara verildiğini duyurmuştu. Peki EYT ne zaman sonuçlanacak?



EYT ne zaman sonuçlanacak?



Meclisin 21 Şubat tarihine kadar EYT düzenlemesine ara vermesiyle beraber TBMM Genel kurulunda onaylanan ancak sonuçlanmamış EYT’de durum merak konusu. EYT teklifi resmi gazetede yayımlanmasıyla beraber yasalaşacak. Ancak meclis deprem sebebi ile çalışmalarını durdurduğu için çalışmalar sürdürülemedi. Şimdi ise önümüzdeki hafta EYT çalışmalarının tekrar başlayacağı konuşuluyor.



EYT düzenlemesinden kimler yararlanabilir?



8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak sayılıyor. Yani EYT’li olmak için 9 Eylül 1999 öncesinden sigortalı olmak gerekiyor. Böylelikle yaş haricindeki gerekli prim günü ve sigortalılık süresi sağlanmış olacak.



EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?



EYT teklifinin yasalaşmasıyla beraber detaylara değinen Akbaşoğlu şunları kaydetti:



“EYT’ye 4 maddeden müteşekkil yalın bir teklif oluşturduk. İki madde esasla ilgili. Yaş sınırının kaldırılması ilk düzenleme oldu. Çalışma süresi ve prim gün sayısı dolanlar bu mevzuata göre istisnasız emekli olma hakkına sahip olacak. Üretimin devam edebilmesi ve çalışma hayatının sürmesi adına sosyal güvenlik destek primini getirmek durumu ile 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra 10 gün içinde aynı iş yerinde tekrar başlanmasında 500 TL’lik desteklemeyi devlet üstlenecek. Yüzde 5 oranında destek söz konusu olacak.”