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Tatil Planınız mı Var? Ziraat Bankası’ndan 7.500 TL Bankkart Lira Kazanma Fırsatı!

Tatil Planınız mı Var? Ziraat Bankası’ndan 7.500 TL Bankkart Lira Kazanma Fırsatı!

Tatil Planınız mı Var? Ziraat Bankası’ndan 7.500 TL Bankkart Lira Kazanma Fırsatı!

Ziraat Bankası Bankkart’ı olanlar dikkat! Banka, Bankkart’a 7.500 TL Bankkart lira yükleyecek özel bir kampanya duyurdu. Bu kampanyadan faydalanmak için belirli şartları yerine getirmeniz yeterli. Kampanya 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli. İşte Ziraat Bankası 7.500 TL Bankkart Lira kazanma fırsatının tüm detayları:

Ziraat Bankası Bankkart İle Tatilsepeti’nde Büyük İndirim Fırsatı!

Ziraat Bankası, konaklama sektöründe bir kampanya başlatarak tatil planı olan müşterilerine güzel bir haber verdi. Bu kampanya sayesinde, Tatilsepeti üzerinden yapacağınız belirli tutarlardaki alışverişlerinizde 7.500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanabilirsiniz. İşte kampanyanın detayları:

35.000 TL – 49.999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerinizde 2.500 TL Bankkart Lira

50.000 TL – 99.999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerinizde 5.000 TL Bankkart Lira

100.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerinizde 7.500 TL Bankkart Lira
Bu kampanya, yurt içi tesisler ve Kıbrıs satışlarında geçerlidir ve 10-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında devam edecektir.

Ziraat Bankası 7.500 TL Hediye Edecek!

Ziraat Bankası’nın kampanya bilgileri şu şekildedir:

Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr üzerinden veya TATİLSEPETİ yazıp 4757’ye SMS göndererek katılım sağlayabilirsiniz.

Kampanyadan yararlanabilmek için asıl kart sahibinin kampanyaya katılması gerekmektedir. Kampanyaya katılmayan müşteriler bu fırsattan yararlanamayacaktır.

Kampanyadan Bankkart Lira kazanılabilmesi için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir.

Kampanya Şartları ve Detayları

Kampanya Geçerlilik Tarihleri

Kampanya, 10 Temmuz 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Bu süre zarfında Tatilsepeti üzerinden yapacağınız uygun alışverişlerle Bankkart Lira kazanabilirsiniz.

Bankkart Lira Yükleme ve Kullanım Süresi

Kampanya dahilinde kazanılan Bankkart Liralar, 15 Ağustos 2024 tarihinde yüklenir ve 15 Eylül 2024 tarihine kadar kullanılabilir. 16 Eylül 2024 tarihine kadar kullanılmayan Bankkart Liralar geri alınacaktır.

Katılım ve Kazanım Şartları

Kampanya müşteri bazında olup, bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez ve en fazla 7.500 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Bankkart’ınız ile yaptığınız alışverişlerinizi hesap kesim tarihine kadar kazandığınız Bankkart Liralarınız ile ödeyebilirsiniz.

Kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde de kullanılabilir.

Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartları için sunulan Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamında kullanılamaz.

Ek kartlar ile yapılan harcamalar, asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir.

Kampanyaya Bireysel kartlar ile yapılan harcamalar dahil edilecektir. Bankkart Başak, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ve Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.

İptal ve İade Durumları

Kampanyadan yararlanılan işlemin kampanya sonrasında iptal/iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır. Ayrıca, müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç yansıtılacaktır.

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