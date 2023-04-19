Taşıt kredisinde dev kampanya! Faiz oranı yalnızca 1,69

Araç almak isteyen çalışanlar için maaşların ihtiyaçlara dahi zor yettiği bir dönemde kredisiz biçimde araba almak hemen hemen çoğu vatandaş için imkansız gibi. Araç sahibi olmak isteyenler için bankalar taşıt kredisi kampanyaları sunuyor. Genellikle bu kredilerden yararlanmayı tercih eden ve artık araba hayallerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise düşük faizli olmasına dikkat ediyor.



En uygun fiyatlı sıfır aracın 400 bin TL olduğu son fiyatlarda peşinat ile araç alanlar için de düşük faizli taşıt kredisi çekmek mümkün oluyor. Albaraka ise sunduğu düşük faizli taşıt kredisi sayesinde binlerce vatandaşın hayallerini gerçekleştiriyor. Peki, Albaraka taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? Albaraka taşıt kredisi alma şartları neler? Albaraka taşıt kredisi limitleri ve vade sayısı ne kadar? İşte taşıt kredisi ayrıntıları haberimizde...



ALBARAKA TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE VADE SAYISI



Albaraka taşıt kredisi faiz oranları 1,69’dan başlamaktadır. 1000 TL ile 400.000 TL aralığında Albaraka taşıt kredisinde 1,69 ila 1,78 faiz oranı uygulamaktadır. Bu düşük faiz oranlarına ek olarak 1,78 faizli 400 bin TL taşıt kredisi aldığınız zaman 48 aya, yani 4 yıla kadar ödemelerinizi yayma şansınız bulunmaktadır.



ALBARAKA TAŞIT KREDİSİ LİMİT VE VADE SAYILARI



Albaraka üzerinden alınacak taşıt kredisi ile 400 bine kadar olan sıfır ya da ikinci el araçlarda 48 ay vade imkanı verilmektedir. 400 bin TL ve 800 bin TL arasında taşıt kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için 36 aya kadar vade verilmektedir.



800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasında kredi çekmeyi uygun bulanlar içinse vade sayısı maksimum 24 aya kadardır. 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon aralığında vade 12 aya düşmekle birlikte, 2 milyon TL üstündeki ödemelerde 0 vade bulunmaktadır.



Albaraka 0 kilometre olan araçlar için nihai faturaya bakarken, ikinci elde ise kasko değerini ölçüt olarak almaktadır.