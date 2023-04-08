Taşıt kredisinde 1.000.000 TL, 48 ay ve yalnızca 1,89 faiz oranı o bankada!

Günümüz şartlarında birçok ürün ve hizmette alım gücü baş edilemeyecek kadar çok düşmüş durumda. Hele ki taşıt ve konut benzeri satın alımlar noktasında vatandaşın gelir seviyesi çok yetersiz kalabiliyor. Müthiş bir hızla artan araç fiyatları artık araba sahibi olmayı hayal haline getirmiş durumda. Araba hem bir yatırım hem de işleri kolaylaştıran bir araç diyebiliriz. Bu noktada insanlar çeşitli sebeplerle kendi araçlarına sahip olmak isteyebiliyor.



Vatandaşların araç sahibi olmasını ise artık bankalar sağlıyor. Özel ve kamu bankaları vatandaşlara çeşitli şartlarda kendi taşıt kredisi kampanyasını sunuyor. Böylelikle araç sahibi olmak isteyen müşteriler şimdi kendilerine gereken nakde hemen sahip oluyor ve belirledikleri biçimde geri ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Peki, düşük faizli taşıt kredisi veren banka hangisi? En az faizle taşıt kredisi hangi bankadan alınır? İşte Akbank taşıt kredisi detayları...



DÜŞÜK FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ AKBANK’TA



Akbank, araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar için taşıt kredisi limitini 1.000 TL ile 1.000.000 TL aralığında sunmaktadır. Bunun yanı sıra sunduğu taşıt kredisi faiz oranları 1,89’dan başlamaktadır. Taşıt kredisi başvurusu ile araç sahibi olan vatandaşlar için geri ödeme imkanları da Akbank tarafından oldukça kolaylaştırılmıştır.



Akbank’ın hazırladığı taşıt kredisi kampanyası ile araç sahibi olmak isteyen müşteriler 1 milyon TL’ye kadar nakit çekip belirledikleri taksit sayısınca ödemelerini gerçekleştirebilecektir. Yalnızca 1,89’dan başlayan faiz oranları vade sayısına orantılı biçimde yine düşük faizlerle artmaktadır. Peki, Akbank taşıt kredisi örnek ödeme planı nasıl?



AKBANK TAŞIT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU



Akbank taşıt kredisi alan vatandaşlar için geri ödeme planına örnek olarak 48 ay vade ile çekilen 100 bin TL tutarına göz atarsak, aylık 1,89 faizle toplam geri ödeme tutarı 116 bin 562 TL olmaktadır. Müşterilerin aylık ödeyeceği miktar ise 9.667,73 TL olmaktadır.



Taşıt kredisi kullanmak isteyen müşteriler için Merkez Bankası kararınca verilen miktarlar ise 400 bin TL altı için 48 ay vade, 400.001 TL ile 800.000 TL arasına 36 ay vade, 800.001 ile 1.200.000 arasına ise 24 ay vade şeklinde olup, 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasında çekmek isteyenler için 12 ay vade verilmektedir. 2.000.000 TL ve üstünde taşıt kredisi almak isteyenler için vade sayısı sıfırdır.