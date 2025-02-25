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Taşıt kredisi faizleri silbaştan; İNG, Garanti BBVA, İş Bankası 250.000 TL taşıt kredisi taksitleri!

Sıfır veya ikinci el araç sahibi olmak isteyenler için taşıt kredisi faiz oranları değişmeye devam ediyor. Yükselen otomobil fiyatları nedeniyle vatandaşlar bankaların sunduğu kredi fırsatlarını araştırıyor.

Taşıt kredisi faizleri silbaştan; İNG, Garanti BBVA, İş Bankası 250.000 TL taşıt kredisi taksitleri!

Bankalar, en fazla 48 ay vadeli taşıt kredisi sunarken, faiz oranları ve toplam ödeme tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Peki, 250.000 TL taşıt kredisi çekildiğinde aylık taksitler ne kadar oluyor? İşte banka banka kredi maliyetleri!

Güncel 250.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplaması

Garanti BBVA 12.608 TL %3,39 606.759 TL

ING 11.446 TL %2,94 550.983 TL

Türkiye İş Bankası 13.032 TL %3,55 627.094 TL

📌 Not: Bu hesaplamalar 48 ay vadeli 250.000 TL taşıt kredisi için yapılmıştır. Bankalar, kredi çekerken kredi notu, gelir durumu ve araç tipi gibi faktörlere göre faiz oranlarını değiştirebilir.

Taşıt Kredisi Kullanım Şartları

📌 BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından belirlenen kurallara göre:

Maksimum vade süresi: 48 ay

Kredi miktarı aracın değerine göre belirlenir:

1.600.000 TL'ye kadar olan araçlar için %70’e kadar kredi çekilebilir.

1.600.000 TL - 4.000.000 TL arasındaki araçlar için %50 kredi verilebilir.

4.000.000 TL üzerindeki araçlar için taşıt kredisi kullanılamaz.

Hangi Banka Daha Avantajlı?

💰 En düşük faiz oranını ING sunuyor!

🔹 %2,94 faiz oranı ve 11.446 TL’lik taksit ödemesi ile toplamda 550.983 TL geri ödeme yapılıyor.

💰 Garanti BBVA ise orta seviyede bir seçenek!

🔹 %3,39 faiz oranı ile aylık 12.608 TL ödeme, toplamda 606.759 TL geri ödeme gerekiyor.

💰 Türkiye İş Bankası en yüksek faiz oranına sahip!

🔹 %3,55 faiz oranıyla aylık 13.032 TL ödeme yaparak toplamda 627.094 TL geri ödeme yapılıyor.

Kaynak: gazeteoku.com

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