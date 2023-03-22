GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Taşıt kredisi çekecek olanlara en iyi kampanyalar! 3 banka büyük hamle yaptı!

Taşıt kredisi çekecek olanlara en iyi kampanyalar geldi. 3 banka taşıt kredisinde büyük hamle yaptı! İşte taşıt kredisi detayları...

Taşıt kredisi çekecek olanlara en iyi kampanyalar! 3 banka büyük hamle yaptı!

Ekonomik koşulların zorlu olduğu günlerden geçerken araba ve ev fiyatlarındaki artış tüm zamların ötesine geçti. Artık belli bir gelire sahip olan halkın sıfırdan araç alması çok zorlaştı. Hayal haline gelen araç sahibi olma durumu bankalar olmasa böyle sürecek gibi gözüküyor. Bankalar çeşitli taşıt kredisi kampanyaları ile müşterilerine destek olmaya çalışır ve onların da araç sahibi olma hayalini gerçekleştirmek de katkıda bulunuyor. Uygun faiz oranı ile ödeme erteleyebilmek de bu taşıt kredilerindeki en önemli nokta oluyor. 


Araç fiyatları günümüzde çok uçuk rakamlara çıkmışken taşıt kredisi kullanmadan birçok vatandaşın araç alma hayali gerçekleşmiyor. Bu sebeplerle de vatandaşlar bankalar arasında en uygun koşullarla taşıt kredisi verenleri araştırıyor. Bazı marka ve modellerde sıfır faizli kredi imkanı dahi bulunuyor. Türkiye’nin en büyük bankalarından düşük faizli kredi ile de vatandaşlara yardımcı olunuyor. Bu noktada ING Bank, Halkbank ve Akbank sıfır ve 2. el araç sahibi olması için vatandaşlara destek sundu. 3 köklü banka özel taşıt kredisi kampanyasını resmi internet adreslerinden açıklarken kredi miktarını, kredi özelliklerini ve ödeme tablosunu da aktardı. 


ING Bank taşıt kredisi 


Taşıt kredisi sahibi olmak isteyen kişilere özel ING Bank, 48 ay yani 4 yıl gibi bir süreyle geri ödeme imkanı sundu. Faizler ise yüzde 2.04 oranında başlıyor. ING Bank taşıt kredisi çeken kişiler sıfır araçlar ile 8 yaşına kadar olan 2.el araçlarda kullanabilmektedir. ING Bank örnek geri ödeme tablosunda taksitleri 48 ay olan 100 bin TL krdi çeken müşteri için 2.24 oran vermiştir. Aylık ödeme miktarı ise 3 bin 813 TL’dir.  


Halkbank taşıt kredisi 


Güncel piyasa koşullarında en uygun faiz oranı veren Halkbank, 48 aya kadar taksit imkanı sunmaktadır. Geri ödemeleri de 2 ay sonra başlatmaktadır. Halkbank taşıt kredisi sıfır kilometre araç için 100 bin TL krediyi 48 ay taksiti le 1,63 faiz oranıyla vermektedir. Aylık ödemeler ise 3 bin 285 TL’ye denk gelmektedir.  


İkinci el araçlarda ise 7 yaşına kadar olanlar için yine 48 ay taksitle örnek olarak 100 bin TL çekilmesi durumunda faiz oranı 1,65’tir. Bu durumda da aylık ödeme miktarı 3 bin 301 TL’dir.  


Akbank taşıt kredisi 


Akbank taşıt kredisi kampanyasında ödeme erteleme ve düşük faiz imkanı ile uzun vadeler sunmaktadır. 48 ay taksit ile sıfır ya da ikinci el araç almak isteyen 18 yaşını doldurmuş vatandaşların gelirleri olması durumunda taşıt kredisi vermektedir. Örnek tabloda 100 bin TL çeken vatandaşa 48 ay vade imkanı ile 1,89 faiz uygulanmaktadır. Aylık taksit tutarı ise 3 bin 505 TL olmaktadır.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emeklinin nutku tutulacak! Cumhurbaşkanı onayladı bayram ikramiyesi 8500 TL oluyor Emeklinin nutku tutulacak! Cumhurbaşkanı onayladı bayram ikramiyesi 8500 TL oluyor
Emeklinin cebi Razaman Bayramı'nda şenlenecek! Bayram ikramiyesi 5 katına çıkıyor yeni rakam açıklandı Emeklinin cebi Razaman Bayramı'nda şenlenecek! Bayram ikramiyesi 5 katına çıkıyor yeni rakam açıklandı
4A, 4B, 4C emekliye seçim zammı son dakika! En düşük emekli maaşı 6500 TL oluyor, yüzde 38 zamlı maaşlar o tarihte yatacak 4A, 4B, 4C emekliye seçim zammı son dakika! En düşük emekli maaşı 6500 TL oluyor, yüzde 38 zamlı maaşlar o tarihte yatacak
18’den 70’e herkes alabilecek! 2.395 TL destek hesaplara akacak! 18’den 70’e herkes alabilecek! 2.395 TL destek hesaplara akacak!
SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisini mest edecek ödeme! 3 gün içinde 7500 TL karşılıksız ödeme yatıyor SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisini mest edecek ödeme! 3 gün içinde 7500 TL karşılıksız ödeme yatıyor
Kadınlara Bakanlıktan destek! Başvuran kadınlara 4000 TL üstünde ödeme yapılacak! Kadınlara Bakanlıktan destek! Başvuran kadınlara 4000 TL üstünde ödeme yapılacak!
SON HABERLER
Emekli olanlar İş Bankası’na akın edecek! Promosyon miktarı resmen arşa çıktı, tek şartla karşılıksız verilecek Emekli olanlar İş Bankası’na akın edecek! Promosyon miktarı resmen arşa çıktı, tek şartla karşılıksız verilecek
Taşıt kredisi çekecek olanlara en iyi kampanyalar! 3 banka büyük hamle yaptı! Taşıt kredisi çekecek olanlara en iyi kampanyalar! 3 banka büyük hamle yaptı!
Çocuklu hanelere yardım desteği! 1.300 TL ödeme ihtiyacı olan her aileye yatacak! Çocuklu hanelere yardım desteği! 1.300 TL ödeme ihtiyacı olan her aileye yatacak!
Büyük bayram ikramiyesi geliyor! 2023 bayram ikramiyesi 3500 TL! Büyük bayram ikramiyesi geliyor! 2023 bayram ikramiyesi 3500 TL!
En az 12 bin 36 TL maaş bağlanacak! PTT, Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı peş peşe açıkladı, başvurular başladı En az 12 bin 36 TL maaş bağlanacak! PTT, Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı peş peşe açıkladı, başvurular başladı
Asgari ücret Mayıs ayında 11 bin TL oluyor! İşçilere bayram ikramiyesi müjdesi de var Asgari ücret Mayıs ayında 11 bin TL oluyor! İşçilere bayram ikramiyesi müjdesi de var
Tek seferlik 200 TL ödeme herkese verilecek! Başvurular Mayıs sonuna kadar devam etse bile acele eden alıyor! Tek seferlik 200 TL ödeme herkese verilecek! Başvurular Mayıs sonuna kadar devam etse bile acele eden alıyor!
950 TL, 1.100 TL, 1.250 TL yardım parası için aileden bir kişi başvuru yapsın! 10 gün içinde hesaplara yatacak 950 TL, 1.100 TL, 1.250 TL yardım parası için aileden bir kişi başvuru yapsın! 10 gün içinde hesaplara yatacak