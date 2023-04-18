Taşınmazı olan borçlulara 48 ay vadeli ödeme fırsatı!

2023 yapılandırma Türkiye Cumhuriyeti’nin bu zamana kadar olan en büyük yapılandırması kapsamında gerçekleştirildi. Bu kapsamda kamuya olan tüm borçlar sonlandırılacak. 2 bin TL altı borçlar silinirken diğer borçlar içinse 48 aya kadar vade imkanı tanınacak.



Bugün Resmi Gazete’de duyurulan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı tebliğde bazı detaylara yer verildi. Milli Emlak Genel bildirimiyle taşınmazlarla ilgili yapılandırma hakkında ayrıntılara yer verildi. Belirtilen çerçevede ise Yİ-ÜFE ödemesinin hesaplanması ile borç tespiti yapılıp 48 aya varan taksite bölünebilecek.



Vatandaşların seçeceği ya da 12, 18, 24, 36 ve 48 aya kadar olan vade imkanlarından uygun olanla borçlar sonlanacak. Bugün Resmi Gazete’de yer verilen Milli Emlak Genel Tebliği ile birlikte ödenmeyen kullanım bedelleriyle beraber gecikme faizi ve zammı, ticari kar ve hasılat payları da yapılandırılabilecek.



BAŞVURULAR 31 MAYISA KADAR SÜRECEK



2023 yapılandırması kapsamında borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlar için borçlarla ilgili dava başlatılmaması ya da açılan davadan vazgeçilmesine yönelik dilekçeyi 31 Mayıs 2023’e kadar vererek müracaat etmeleri gerekmektedir.



Başvuru tarihi Diyarbakır, Adana, Elazığ, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Sivas Gürün için 31 Ekim 2023’tür. Geçerli bir neden belirtilmeyen iller içinse 31 Mayıs 2023 son başvuru günüdür.



4 YILA KADAR VADE!



4 yıla kadar vadeli olarak ödenebilecek borçların peşin olarak katılması halinde Yİ-ÜFE’nin yüzde 90 oranında silineceği belirtildi. Yapılandırma neticesinde borcun yalnızca fer’i alacaktan meydana gelmesi durumunda Yİ-ÜFE’nin ise yüzde 50’si silinecektir.



Ödemelerde alacak tutarı taksite göre değişmekle birlikte 48 ay vadede 1,36 katsayısıyla çarpılırken 36 taksitte 1,27, 24 ay vadede 1,18, 18 ayda 1,135, 12’de ise 1,09 ile çarpılacaktır. Bunlardan daha kısa bir zamanda ödeme yapılacak olursa katsayıya göre hesaplama gerçekleştirilecektir.