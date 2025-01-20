Taşerona kadroda son viraj; 2. torba yasada 100 bin işçi için müjde

100 bin taşeron işçisinin kadroya alınmasına yönelik düzenlemeler, çalışma hayatında önemli değişikliklere yol açabilir. Bu adımlar, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor ve işçiler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Taşeron İşçilerin Kadro Bekleyişi

Torba yasanın ikinci bölümünde, taşeron işçilere yönelik kadro düzenlemesiyle ilgili umut veren bir madde yer alıyor. 4D sigorta türü kapsamında, kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan taşeron işçileri kapsayan bu düzenleme, yaklaşık 100 bin işçiyi doğrudan etkileyecek. Bu gelişme, uzun süredir kadro bekleyen taşeron işçilerin çalışma koşullarında köklü bir değişim sağlayacak.

Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Süreci

Taşeron işçilerin kadroya geçişi, kamuda çalışan binlerce işçi için hayati bir adım olarak görülüyor. Eğer tasarıda yer alan madde kabul edilirse, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi işlemi hızla Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, işçilerin çalışma güvenliğini artırarak, kamu sektöründe daha istikrarlı ve güvenli bir iş ortamı sağlayacak.

Kamu ve KİT İşçileri İçin Kadro Beklentisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi sürecinin en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise, bu düzenlemenin çalışma hayatındaki taleplerin büyük bir kısmını çözeceğini belirtti. Ancak, kamuda ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) kadro dışında kalan taşeron işçileri için hala çözüm bekleniyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da, kadro geçişinin devam ettiğini ve sürecin hızla ilerleyeceğini ifade etti.

Kaynak: TGRTHaber (2025)