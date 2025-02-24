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Tarım Kredi'den fiyat bombası; BİM ve A101’e nispet; Yarı fiyatına satılıyor

Sıvı yağ fiyatlarında yapılan büyük indirim, gıda ürünlerine zamların geldiği bu dönemde vatandaşları sevindirdi.

Tarım Kredi'den fiyat bombası; BİM ve A101’e nispet; Yarı fiyatına satılıyor

Tarım Kredi Kooperatifi, diğer marketlere göre 150 TL daha uygun fiyatlarla sıvı yağ satışı gerçekleştiriyor. Bu fırsat, birçok kişinin soluğu marketlerde almasına neden oldu.

Gıda fiyatları hızla artarken, özellikle süt ve süt ürünleri zamlanarak listenin başını çekiyor. Bu nedenle, vatandaşlar uygun fiyatlı gıda ürünleri arayışına girmiş durumda. Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, indirimli fiyatlarıyla bu talebe yanıt veriyor.

Tarım Kredi Kooperatifi Ürün Fiyatları

Tarım Kredi Kooperatifi'nde yer alan bazı sıvı yağ ürünlerinin fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tarım Kredi 1 lt Ayçiçek Yağı - 58,90 TL (58,90 TL/lt)

Tarım Kredi 5 lt Anadolu Ayçiçek Yağı - 299,00 TL (59,80 TL/lt)

Tarım Kredi 1 lt Naturel Sızma Zeytinyağı - 315,00 TL (315,00 TL/lt)

Tarım Kredi Pet 5 lt Ayçiçek Yağı - 339,00 TL (67,80 TL/lt)

Tarım Kredi Birlik Soğuk Sıkım Naturel Sızma 1 lt Zeytinyağı - 389,00 TL (389,00 TL/lt)

Tarım Kredi Kooperatif 2 lt Güney Marmara Naturel Sızma Zeytinyağı - 729,00 TL

Tarım Kredi 5 lt Anadolu Riviera Zeytinyağı - 1.175,00 TL (235,00 TL/lt)

Tarım Kredi Kooperatifleri 5 lt Riviera Zeytinyağı - 1.739,00 TL

Tarım Kredi Birlik Naturel Sızma 5 lt Zeytinyağı - 2.249,00 TL (449,80 TL/lt)

Tarım Kredi Kooperatifi, sunduğu uygun fiyatlarla hem aile bütçelerine katkıda bulunmayı hem de tüketicilerin kaliteli ürünlere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu indirimler, vatandaşların ekonomik koşullar altında gıda ihtiyacını karşılamasına önemli bir katkı sağlıyor.

Kaynak: Tarım Kredi Kooperatifi İndirim

Derleme: gazeteoku.com

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