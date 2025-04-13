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Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte

Türkiye genelinde binlerce şubesiyle faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Nisan ayında da tüketicilere cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte

14–23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğu, özellikle ev dekorasyon ürünleri, küçük ev aletleri ve temel ihtiyaç ürünleri kategorilerinde dikkat çeken fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.


📌 Elektronik Temizlik Aletleri ve Ev Ürünleri Ön Planda

Nisan ayının öne çıkan ürünleri arasında, temizlik teknolojileri ve pratik ev çözümleri dikkat çekiyor:

Akıllı Robot Süpürge: 7.499 TL

Dikey Elektrikli Süpürge: 1.099 TL

Filtreli Elektrikli Süpürge: 2.599 TL

Şarjlı Dikey Süpürge: 8.889 TL

2 Kapaklı 3 Çekmeceli Dolap: 2.399 TL

ZigZag Kitaplık: 789 TL

Çekmeceli Ekmeklik: 1.499 TL

Tombul Termos (2 Litre): 479 TL

🏠 Ev Tekstili ve Temizlik Ürünlerinde Fırsatlar

Tarım Kredi Marketleri’nin Nisan kataloğu, ev tekstili ve temizlik ürünlerinde de ekonomik çözümler sunuyor:

Nevresim Takımı Çeşitleri: 449 TL

El-Yüz Havlusu: 59,90 TL

Lüks Masa Örtüsü: 89,90 TL

Paspas Takımı: 229,90 TL

Çok Amaçlı Koltuk Örtüsü: 169 TL

Mutfak Temizlik Seti: 119,90 TL

Terlik Çeşitleri: 99 TL

🧼 Temel Gıda ve Temizlik Ürünlerinde Kampanyalı Fiyatlar

7 KG Toz Deterjan Çeşitleri: 249 TL

40’lı Tuvalet Kağıdı: 239,90 TL

5 Litre Ayçiçek Yağı: 318 TL

3 KG Yağlı Yoğurt: 115 TL

1 Litre Yağlı Süt: 31,75 TL

1 KG İlk Hasat Çay: 194,90 TL

Tavuk Bonfile Çeşitleri: 209 TL

İndirimli ürünler sınırlı stoklarla sunulurken, kampanya 23 Nisan 2025’e kadar geçerli olacak. Alışveriş yapmadan önce ürünleri yerel şubelerde kontrol etmekte fayda var.

Kaynak: https://tarimkredi.org.tr/faal%C4%B1yetler/kooperatif-market/

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