Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte

14–23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğu, özellikle ev dekorasyon ürünleri, küçük ev aletleri ve temel ihtiyaç ürünleri kategorilerinde dikkat çeken fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.
📌 Elektronik Temizlik Aletleri ve Ev Ürünleri Ön Planda
Nisan ayının öne çıkan ürünleri arasında, temizlik teknolojileri ve pratik ev çözümleri dikkat çekiyor:
Akıllı Robot Süpürge: 7.499 TL
Dikey Elektrikli Süpürge: 1.099 TL
Filtreli Elektrikli Süpürge: 2.599 TL
Şarjlı Dikey Süpürge: 8.889 TL
2 Kapaklı 3 Çekmeceli Dolap: 2.399 TL
ZigZag Kitaplık: 789 TL
Çekmeceli Ekmeklik: 1.499 TL
Tombul Termos (2 Litre): 479 TL
🏠 Ev Tekstili ve Temizlik Ürünlerinde Fırsatlar
Tarım Kredi Marketleri’nin Nisan kataloğu, ev tekstili ve temizlik ürünlerinde de ekonomik çözümler sunuyor:
Nevresim Takımı Çeşitleri: 449 TL
El-Yüz Havlusu: 59,90 TL
Lüks Masa Örtüsü: 89,90 TL
Paspas Takımı: 229,90 TL
Çok Amaçlı Koltuk Örtüsü: 169 TL
Mutfak Temizlik Seti: 119,90 TL
Terlik Çeşitleri: 99 TL
🧼 Temel Gıda ve Temizlik Ürünlerinde Kampanyalı Fiyatlar
7 KG Toz Deterjan Çeşitleri: 249 TL
40’lı Tuvalet Kağıdı: 239,90 TL
5 Litre Ayçiçek Yağı: 318 TL
3 KG Yağlı Yoğurt: 115 TL
1 Litre Yağlı Süt: 31,75 TL
1 KG İlk Hasat Çay: 194,90 TL
Tavuk Bonfile Çeşitleri: 209 TL
İndirimli ürünler sınırlı stoklarla sunulurken, kampanya 23 Nisan 2025’e kadar geçerli olacak. Alışveriş yapmadan önce ürünleri yerel şubelerde kontrol etmekte fayda var.
Kaynak: https://tarimkredi.org.tr/faal%C4%B1yetler/kooperatif-market/